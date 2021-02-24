ЦБ рекомендовал предупреждать о мошенниках в приложениях и банкоматах

ЦБ недоволен тем, как банки информируют своих клиентов о противодействии мошенникам. Он рекомендовал им активнее распространять информацию о киберпреступниках с помощью СМС, мобильных приложений, банкоматов и рекламы

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Банк России рекомендовал кредитным организациям активнее предоставлять клиентам информацию о рисках мошенничества и о том, как ему противостоять. Соответствующие рекомендации выпущены «в связи с высоким уровнем объема и количества операций без согласия клиентов».

«Пока мы не видим, чтобы кредитные организации прилагали для этого [информирования] все возможные усилия. Мы рассчитываем, что если они эффективно подключатся к разъяснительной работе, деньги многих банковских клиентов можно будет уберечь», — объяснил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Он добавил, что люди стали более грамотными в вопросах противодействия телефонным и интернет-мошенникам, однако злоумышленники действуют активнее: «Это значит, что граждан надо постоянно предупреждать о возможных рисках, чтобы такая информация дошла до каждого клиента банка».

Для размещения предупреждающей информации о действиях мошенников ЦБ рекомендует использовать способы, позволяющие достучаться не менее чем до 80% клиентов — физических лиц. Например, информировать клиентов в мобильных приложениях, на банковских сайтах, в соцсетях, в отделениях кредитных организаций и на экранах банкоматов при переводе или снятии наличных, а также организовать рассылки СМС (не реже одного раза в квартал) и сообщать о рисках, когда клиенты звонят в call-центры. ЦБ также предлагает включить тему противодействия мошенничеству в наружную рекламу банков и в рекламные материалы на радио, телевидении и в СМИ. Особое внимание следует уделить доступности информации для людей с ограниченными возможностями.

«Граждане должны четко знать, что нельзя сообщать посторонним лицам свои персональные данные, данные банковской карты, пароль из СМС, секретные слова. Разглашение этой информации может привести к хищению денег», — говорится в сообщении ЦБ. Банкам также рекомендовано не реже двух раз в год оценивать влияние такого информирования на динамику переводов без согласия клиентов и при необходимости менять подход к донесению информации.