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Финансы ,  
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ЦБ рекомендовал предупреждать о мошенниках в приложениях и банкоматах

ЦБ недоволен тем, как банки информируют своих клиентов о противодействии мошенникам. Он рекомендовал им активнее распространять информацию о киберпреступниках с помощью СМС, мобильных приложений, банкоматов и рекламы
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Банк России рекомендовал кредитным организациям активнее предоставлять клиентам информацию о рисках мошенничества и о том, как ему противостоять. Соответствующие рекомендации выпущены «в связи с высоким уровнем объема и количества операций без согласия клиентов».

«Пока мы не видим, чтобы кредитные организации прилагали для этого [информирования] все возможные усилия. Мы рассчитываем, что если они эффективно подключатся к разъяснительной работе, деньги многих банковских клиентов можно будет уберечь», — объяснил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Он добавил, что люди стали более грамотными в вопросах противодействия телефонным и интернет-мошенникам, однако злоумышленники действуют активнее: «Это значит, что граждан надо постоянно предупреждать о возможных рисках, чтобы такая информация дошла до каждого клиента банка».

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Финансы
Фото:Petr Svancara / Global Look Press

Для размещения предупреждающей информации о действиях мошенников ЦБ рекомендует использовать способы, позволяющие достучаться не менее чем до 80% клиентов — физических лиц. Например, информировать клиентов в мобильных приложениях, на банковских сайтах, в соцсетях, в отделениях кредитных организаций и на экранах банкоматов при переводе или снятии наличных, а также организовать рассылки СМС (не реже одного раза в квартал) и сообщать о рисках, когда клиенты звонят в call-центры. ЦБ также предлагает включить тему противодействия мошенничеству в наружную рекламу банков и в рекламные материалы на радио, телевидении и в СМИ. Особое внимание следует уделить доступности информации для людей с ограниченными возможностями.

«Граждане должны четко знать, что нельзя сообщать посторонним лицам свои персональные данные, данные банковской карты, пароль из СМС, секретные слова. Разглашение этой информации может привести к хищению денег», — говорится в сообщении ЦБ. Банкам также рекомендовано не реже двух раз в год оценивать влияние такого информирования на динамику переводов без согласия клиентов и при необходимости менять подход к донесению информации.

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Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

По последним данным Банка России, за девять месяцев 2020 года мошенники украли с карт и счетов банковских клиентов примерно 6,5 млрд руб. Среди основных способов мошенничества — телефонные звонки от якобы «службы безопасности банка», с помощью которых злоумышленники убеждают своих жертв назвать необходимые данные для доступа к счету или самостоятельно перевести деньги на карту мошенникам. Из-за пандемии киберпреступники также активизировали свою деятельность в интернете — во втором полугодии 2020 года существенный рост мошенничества был отмечен при онлайн-покупках товаров и услуг.

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Автор
Евгения Чернышова
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