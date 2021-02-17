МВД предупредило о случаях телефонного мошенничества от имени полиции

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Мошенники стали чаще звонить с подменных телефонных номеров, закрепленных за Министерством внутренних дел, в частности, за управлением по экономической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно выявленной схеме, сначала гражданину звонит злоумышленник от имени банка и сообщает, что на имя жертвы мошенники хотят оформить онлайн-кредит. Чтобы предотвратить это, жертву убеждают самому оформить кредит на ту же сумму, после чего обналичить поступившие средства и перечислить их на так называемый резервный счет для мгновенного погашения долга.

Чтобы развеять сомнения, через несколько минут человеку звонит другой злоумышленник, который представляется сотрудником полиции. Он рекомендует выполнить советы фиктивного сотрудника банка.

В МВД отмечают, что в этой схеме мошенники используют современные технологии подмены данных и имитируют звонки с номеров, которые закреплены за правоохранительными органами и указаны на их сайтах.