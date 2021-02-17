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МВД предупредило о случаях телефонного мошенничества от имени полиции

Фото: John Locher / AP
Фото: John Locher / AP

Мошенники стали чаще звонить с подменных телефонных номеров, закрепленных за Министерством внутренних дел, в частности, за управлением по экономической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно выявленной схеме, сначала гражданину звонит злоумышленник от имени банка и сообщает, что на имя жертвы мошенники хотят оформить онлайн-кредит. Чтобы предотвратить это, жертву убеждают самому оформить кредит на ту же сумму, после чего обналичить поступившие средства и перечислить их на так называемый резервный счет для мгновенного погашения долга.

Чтобы развеять сомнения, через несколько минут человеку звонит другой злоумышленник, который представляется сотрудником полиции. Он рекомендует выполнить советы фиктивного сотрудника банка.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В МВД отмечают, что в этой схеме мошенники используют современные технологии подмены данных и имитируют звонки с номеров, которые закреплены за правоохранительными органами и указаны на их сайтах.

По данным полиции, с сентября прошлого года было выявлено более 20 случаев мошенничество такого рода. Ущерб граждан превысил 6,7 млн руб. Следователи возбудили уголовные дела по этим фактам.

В МВД советуют не делать никаких финансовых операций по инструкциям, которые сообщают по телефону и самим перезванивать на номера, с которых поступает звонок. Кроме того, полиция советует не сообщать полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.

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В конце декабря прошлого года Центробанк сообщал, что с июля по сентябрь 2020 года злоумышленники совершили 180 тыс. банковский операций без согласия клиентов на сумму 2,5 млрд руб. Это на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Ранее, 4 февраля, глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд сообщил, что в мессенджере Telegram появился бот, с помощью которого можно подменить номер исходящего вызова и изменить голос. Пользователь может ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть. Для совершения звонка не требуется выходить из мессенджера, благодаря чему подменить номер может любой желающий, поскольку в Telegram уже встроена IP-телефония.

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