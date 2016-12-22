СМИ назвали Промсвязьбанк новым опорным банком для оборонки

Опорным банком для операций по гособоронзаказу может стать Промсвязьбанк, пишет «Коммерсантъ». Специальный банк для нужд ОПК нужен для того, чтобы американских санкций избежали другие кредитные организации

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На базе Промсвязьбанка будет создана специальная кредитная организация, которая будет работать со средствами гособоронзаказа и крупными госконтрактами, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в финансово-экономическом блоке правительства, а также двух финансистов, знакомых с ситуацией.

В четверг, 18 января, Минфин официально подтвердил появлявшуюся в СМИ информацию о том, что в России будет создан специальный банк для нужд оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Также банк будет проводить расчеты с оборонными предприятиями и кредитовать их.

В Минфине не назвали, какой банк станет опорным для оборонки, но отметили, что «новый банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить» для этой роли.

По данным «Коммерсанта», правительство выбрало в качестве опорного банка именно Промсвязьбанк. «Этапы следующие: сначала ЦБ закроет дыру в Промсвязьбанке, затем определит, какой капитал необходим банку для осуществления новых целей. Затем состоится юридическая передача кредитной организации казначейству», — цитирует газета своего источника в финансово-экономическом блоке правительства. Источники газеты ожидают, что процесс передачи банка новому собственнику завершится до конца первого квартала.

Ранее главным претендентом на роль банка для нужд ОПК называли принадлежащий Внешэкономбанку «Глобэкс», занимающий 55-е место по активам в России (по подсчетам «Банки.ру»), Промсвязьбанк занимает 10-е место.

Потребность в оборонном банке появилась после расширения санкций США. Под риск санкций могут попасть российские банки, работающие с оборонкой. Альфа-банк уже уведомил российские оборонные предприятия об отказе работать с ними из-за риска западных санкций. Центробанк вовсе убрал со своего сайта список кредитных организаций, допущенных до работы с ОПК.

Центробанк взял Промсвязьбанк на санацию через Фонд консолидации банковского сектора 15 декабря 2017 года. Банку, по предварительной оценке, требуется доначислисть резервы на сумму 200 млрд руб. Позже стало известно, что временная администрация банка попросила прокуратуру возбудить дело из-за сделок с бумагами Промсвязьбанка. Банк санируется по ускоренной схеме — уже 12 января ЦБ решил уменьшить капитал банка до 1 руб., в результате чего доли акционеров банка были размыты.

Бывшие владельцы банка, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, на некоторое время уехали из России, 15 января Алексей Ананьев вернулся.