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Прокуратуру попросили возбудить дело по сделкам с бумагами Промсвязьбанка
Санация «по списку», 18 янв, 14:48
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Прокуратуру попросили возбудить дело по сделкам с бумагами Промсвязьбанка
Назначенная ЦБ в Промсвязьбанк в середине декабря временная администрация попросила Генпрокуратуру завести уголовное дело в связи со сделками с ценными бумагами Промсвязьбанка
Фото: Олег Яковлев / РБК

Временная администрация Промсвязьбанка 29 декабря направила генпрокурору Юрию Чайке заявление о возбуждении уголовного дела о сделках по приобретению ценных бумаг банка у компаний-нерезидентов на внебиржевом рынке. Эти сделки, по мнению временной администрации, совершались вопреки интересам банка и «причинили ему существенный имущественный ущерб», говорится в сообщении пресс-службы ЦБ, поступившем в РБК.

Кроме того, Банк России 25 декабря обратился в Генпрокуратуру в связи с «выявленным фактом хищения кредитных досье» корпоративных заемщиков Промсвязьбанка. Сумма задолженности по кредитам составляла более 100 млрд руб.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря. Функции временной администрации были возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС, подконтролен ЦБ). Промсвязьбанк, занимающий десятое место в России по объему активов, стал третьим банком, санируемым с привлечением средств ФКБС (после «ФК Открытие» и Бинбанка). В качестве причин санации ЦБ называл финансирование банком проектов собственников, финансирование субординированных инструментов в капитале банка за счет средств самого банка, а также участие в санации Автовазбанка.

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В тот же день зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что регулятор расследует сделки с акциями и облигациями Промсвязьбанка. Поздышев говорил, что 14 декабря, за день до объявления о санации банка, на бирже прошли сделки с акциями Промсвязьбанка в аномальных объемах. Несколько негосударственных пенсионных фондов продали акции Промсвязьбанка и приобрели его облигации. «У пенсионного фонда на балансе стояли акции, которые подвергаются риску списания (в результате санации. — РБК​), и вместо этих акций пенсионный фонд получил облигации, которые в случае оздоровления не подвергаются никакому риску, кроме обычного рыночного», — пояснил зампред ЦБ опасения регулятора. Как писал РБК, акции Промсвязьбанка накануне его санации продавали НПФ «Будущее» Бориса Минца и подконтрольные семье Гуцериевых НПФ «Сафмар» и «Доверие». 

Неделей позже, 22 декабря, ЦБ объявил о подготовке обращения в правоохранительные органы в связи с операциями руководства Промсвязьбанка, «имеющими​ признаки незаконных действий». ЦБ описывал схему следующим образом: 14 декабря компания, управляющая средствами нескольких НПФ, перевела офшорной компании «Промсвязь Капитал» собственников банка (братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых) деньги на покупку у нее акций Промсвязьбанка. Деньги были предварительно размещены на депозите в банке, после чего из банка в «Промсвязь Капитал» ушла аналогичная сумма. Спустя неделю управляющая компания потребовала размещенный в Промсвязьбанке депозит назад. Однако, согласно положению ЦБ 580-П, регулирующему инвестирование пенсионных накоплений НПФ, управляющие компании, которые размещают средства НПФ, не имеют права совершать внебиржевые сделки. Поэтому, если регулятор заявляет о возбуждении уголовного дела о сделках по приобретению ценных бумаг на внебиржевом рынке, то эти сделки не могли быть осуществлены НПФ.

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По предварительным оценкам ЦБ, резервы банка нужно доформировать более чем на 200 млрд руб.

Вскоре после санации Промсвязьбанка из страны уехал председатель правления банка Дмитрий Ананьев. Источник РБК в МВД сообщал, что Ананьев улетел в Лондон. В интервью «Ведомостям», данном по Skype, Ананьев заявил, что «давно планировал уехать на Новый год» и «пройти обследование за рубежом», подчеркнув, что «не сбежал». «На мой взгляд, банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации. Нельзя, конечно, сказать, что на взлете пристрелили, но банк нормально и устойчиво функционировал. Успехов ЦБ в санации желать не хочется, это решение принято за государственный счет», — критиковал Ананьев действия регулятора. По его мнению, Промсвязьбанк был платежеспособным и ликвидности хватало.

Автор: Георгий Перемитин.
При участии: Анна Холявко.
Теги: Генпрокуратура , Промсвязьбанк , Уголовное дело
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