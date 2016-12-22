Прокуратуру попросили возбудить дело по сделкам с бумагами Промсвязьбанка

Назначенная ЦБ в Промсвязьбанк в середине декабря временная администрация попросила Генпрокуратуру завести уголовное дело в связи со сделками с ценными бумагами Промсвязьбанка

Фото: Олег Яковлев / РБК

Временная администрация Промсвязьбанка 29 декабря направила генпрокурору Юрию Чайке заявление о возбуждении уголовного дела о сделках по приобретению ценных бумаг банка у компаний-нерезидентов на внебиржевом рынке. Эти сделки, по мнению временной администрации, совершались вопреки интересам банка и «причинили ему существенный имущественный ущерб», говорится в сообщении пресс-службы ЦБ, поступившем в РБК.

Кроме того, Банк России 25 декабря обратился в Генпрокуратуру в связи с «выявленным фактом хищения кредитных досье» корпоративных заемщиков Промсвязьбанка. Сумма задолженности по кредитам составляла более 100 млрд руб.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря. Функции временной администрации были возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС, подконтролен ЦБ). Промсвязьбанк, занимающий десятое место в России по объему активов, стал третьим банком, санируемым с привлечением средств ФКБС (после «ФК Открытие» и Бинбанка). В качестве причин санации ЦБ называл финансирование банком проектов собственников, финансирование субординированных инструментов в капитале банка за счет средств самого банка, а также участие в санации Автовазбанка.

В тот же день зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что регулятор расследует сделки с акциями и облигациями Промсвязьбанка. Поздышев говорил, что 14 декабря, за день до объявления о санации банка, на бирже прошли сделки с акциями Промсвязьбанка в аномальных объемах. Несколько негосударственных пенсионных фондов продали акции Промсвязьбанка и приобрели его облигации. «У пенсионного фонда на балансе стояли акции, которые подвергаются риску списания (в результате санации. — РБК​), и вместо этих акций пенсионный фонд получил облигации, которые в случае оздоровления не подвергаются никакому риску, кроме обычного рыночного», — пояснил зампред ЦБ опасения регулятора. Как писал РБК, акции Промсвязьбанка накануне его санации продавали НПФ «Будущее» Бориса Минца и подконтрольные семье Гуцериевых НПФ «Сафмар» и «Доверие».

Неделей позже, 22 декабря, ЦБ объявил о подготовке обращения в правоохранительные органы в связи с операциями руководства Промсвязьбанка, «имеющими​ признаки незаконных действий». ЦБ описывал схему следующим образом: 14 декабря компания, управляющая средствами нескольких НПФ, перевела офшорной компании «Промсвязь Капитал» собственников банка (братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых) деньги на покупку у нее акций Промсвязьбанка. Деньги были предварительно размещены на депозите в банке, после чего из банка в «Промсвязь Капитал» ушла аналогичная сумма. Спустя неделю управляющая компания потребовала размещенный в Промсвязьбанке депозит назад. Однако, согласно положению ЦБ 580-П, регулирующему инвестирование пенсионных накоплений НПФ, управляющие компании, которые размещают средства НПФ, не имеют права совершать внебиржевые сделки. Поэтому, если регулятор заявляет о возбуждении уголовного дела о сделках по приобретению ценных бумаг на внебиржевом рынке, то эти сделки не могли быть осуществлены НПФ.

По предварительным оценкам ЦБ, резервы банка нужно доформировать более чем на 200 млрд руб.

Вскоре после санации Промсвязьбанка из страны уехал председатель правления банка Дмитрий Ананьев. Источник РБК в МВД сообщал, что Ананьев улетел в Лондон. В интервью «Ведомостям», данном по Skype, Ананьев заявил, что «давно планировал уехать на Новый год» и «пройти обследование за рубежом», подчеркнув, что «не сбежал». «На мой взгляд, банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации. Нельзя, конечно, сказать, что на взлете пристрелили, но банк нормально и устойчиво функционировал. Успехов ЦБ в санации желать не хочется, это решение принято за государственный счет», — критиковал Ананьев действия регулятора. По его мнению, Промсвязьбанк был платежеспособным и ликвидности хватало.