Представитель Алексея Ананьева подтвердил его возвращение в Россию

Представитель одного из владельцев Промсвязьбанка Алексея Ананьева подтвердил, что бизнесмен вернулся в Россию. Об этом он рассказал РБК.

Он отметил, что Ананьев был в «коротком отпуске» на новогодние праздники.



Ранее о том, что Алексей Ананьев вернулся в Россию, сообщал источник РБК, близкий к бизнесмену. «Вероятно, Алексей Ананьев приехал в Москву для переговоров по «Возрождению», — сказал собеседник РБК.

Алексей Ананьев вместе со своим братом Дмитрием Ананьевым через голландскую Promsvyaz Capital B.V. (у каждого из братьев — по 31,2% акций компании) владеют 62,5% Промсвязьбанка. Дмитрий Ананьев занимает должность председателя правления Промсвязьбанка, Алексей Ананьев — председателя совета директоров банка.



В банке «Возрождение» они входят в совет директоров банка. Через Promsvyaz Capital B.V. братьям принадлежит 52,7% акций «Возрождения». Банк «Возрождение» на 1 декабря 2017 года занимал 36-е место по России по размеру активов (266,5 млрд руб.) и 38-е место по капиталу (29,8 млрд руб.).

В конце декабря РБК сообщал, что через шесть дней после того, как в Промсвязьбанк была введена временная администрация, Дмитрий Ананьев уехал в Лондон. Затем через несколько дней из России уехал его старший брат Алексей. Источники РБК сообщали, что он был в офисе Промсвязьбанка 15 декабря, но затем общался с его сотрудниками по телефону.



Банк России ввел временную администрацию в Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года, чтобы «повысить его финансовую устойчивость и обеспечить непрерывность его деятельности» на рынке. ЦБ планирует предоставить Промсвязьбанку средства на поддержание ликвидности. В январе финансовый регулятор принял решение об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка до одного рубля.

Банки Промсвязьбанк и «Возрождение» планировали объединиться. Однако в конце октября их мажоритарные акционеры решили отложить этот процесс. В ЦБ заявили, что после ввода временной администрации в Промсвязьбанк его собственникам, братьям Ананьевым, придется снизить долю в банке «Возрождение».