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Финансы ,  
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ЦБ предложил обязать коллекторов общаться с должниками до суда

ЦБ намерен сделать обязательным взаимодействие коллекторов с должниками до суда
Банк России выступил за обязательный досудебный порядок взаимодействия взыскателей с заемщиками. Почти четверть профессиональных коллекторов вообще не контактируют с клиентами, утверждают в ФССП
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России намерен сделать обязательной процедуру досудебного взаимодействия взыскателей с должниками, сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков, выступая на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Он заметил, что в отдельных случаях кредиторы не вникают в жизненные ситуации клиентов и при возникновении просрочки автоматически получают исполнительную надпись нотариуса или обращаются в суд, чтобы получить исполнительный лист.

«С учетом проблематики, которую мы все понимаем, видится возможным сделать обязательный досудебный порядок по искам, которые подаются о взыскании проблемной задолженности по потребительским кредитам и займам. Речь идет о том, чтобы до того, как обратится в суд или получить исполнительную надпись нотариуса, кредитору целесообразно провести досудебное взаимодействие с должником», — сказал Чирков. Он подчеркнул, что ЦБ не намерен «заставлять договориться» кредиторов и должников или детально регламентировать процедуру обязательного досудебного взаимодействия.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

При этом у ЦБ есть как минимум два варианта, как это может быть реализовано на практике.

«Это может быть уведомление о задолженности. Если вы видите, что должник контактный, вы видите информацию о его доходах, то это могут быть какие-то варианты реструктуризации задолженности, то есть некое досудебное взаимодействие должника и кредитора», — привел примеры Чирков.

Сейчас закон «О взыскании» не содержит требований об обязательном досудебном взаимодействии кредиторов с должником. Клиентов только должны уведомить о передаче долга коллекторам по агентской схеме или цессии.

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Российские коллекторы в кризис стали активнее собирать с россиян долги в судебном порядке — доля таких кейсов в портфелях коллекторов приблизилась к 60%, писал РБК. Участники рынка связывали эт, в том числе с автоматизацией процессов, а также с возможностью взыскивать небольшие суммы в упрощенном порядке с помощью судебных приказов или исполнительных надписей нотариуса. Активность коллекторов именно в судебных тяжбах уже вызывала недовольство Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которая отвечает за фактическое исполнение и взыскание «просуженных» долгов, в том числе в пользу коллекторов. Примерно 25% профессиональных взыскателей не взаимодействуют с должниками, оценил на конференции НАПКА замруководителя ФССП Игорь Савенко.

«Коллекторам иногда сложно выйти на досудебку, и они сразу идут в суд только по одной причине — им не найти актуальные контакты должника. Банки передают старые договоры кредитные с неактуальными сведениями, и нет иного пути для получения актуальной информации, кроме как судиться и идти в ФССП, искать актуальный телефон должника через приставов», — сказал на той же сессии президент НАПКА Андрей Чумаков. Он отметил, что участники рынка прорабатывают вопрос изменения стандартных договоров цессий, по которым банки продают задолженность коллекторам.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Идея обязательного досудебного взаимодействия коллекторов с должниками — часть плана ЦБ по совершенствованию защиты прав и интересов заемщиков, указал Чирков. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила сделать обязательным для всех банков стандарт комплексного урегулирования задолженности — это процедура, когда несколько кредиторов одного заемщика согласовывают единые условия реструктуризации его долга. Стандарт от ЦБ появился в апреле этого года, но пока является для банков добровольным. Он пока не распространяется на микрофинансовые организации (МФО) и коллекторов.

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Банки коллекторы Взыскание задолженности Долги Банк России
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