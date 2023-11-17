ЦБ предложил обязать коллекторов общаться с должниками до суда

Банк России выступил за обязательный досудебный порядок взаимодействия взыскателей с заемщиками. Почти четверть профессиональных коллекторов вообще не контактируют с клиентами, утверждают в ФССП

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России намерен сделать обязательной процедуру досудебного взаимодействия взыскателей с должниками, сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков, выступая на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Он заметил, что в отдельных случаях кредиторы не вникают в жизненные ситуации клиентов и при возникновении просрочки автоматически получают исполнительную надпись нотариуса или обращаются в суд, чтобы получить исполнительный лист.

«С учетом проблематики, которую мы все понимаем, видится возможным сделать обязательный досудебный порядок по искам, которые подаются о взыскании проблемной задолженности по потребительским кредитам и займам. Речь идет о том, чтобы до того, как обратится в суд или получить исполнительную надпись нотариуса, кредитору целесообразно провести досудебное взаимодействие с должником», — сказал Чирков. Он подчеркнул, что ЦБ не намерен «заставлять договориться» кредиторов и должников или детально регламентировать процедуру обязательного досудебного взаимодействия.

При этом у ЦБ есть как минимум два варианта, как это может быть реализовано на практике.

«Это может быть уведомление о задолженности. Если вы видите, что должник контактный, вы видите информацию о его доходах, то это могут быть какие-то варианты реструктуризации задолженности, то есть некое досудебное взаимодействие должника и кредитора», — привел примеры Чирков.

Сейчас закон «О взыскании» не содержит требований об обязательном досудебном взаимодействии кредиторов с должником. Клиентов только должны уведомить о передаче долга коллекторам по агентской схеме или цессии.

Российские коллекторы в кризис стали активнее собирать с россиян долги в судебном порядке — доля таких кейсов в портфелях коллекторов приблизилась к 60%, писал РБК. Участники рынка связывали эт, в том числе с автоматизацией процессов, а также с возможностью взыскивать небольшие суммы в упрощенном порядке с помощью судебных приказов или исполнительных надписей нотариуса. Активность коллекторов именно в судебных тяжбах уже вызывала недовольство Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которая отвечает за фактическое исполнение и взыскание «просуженных» долгов, в том числе в пользу коллекторов. Примерно 25% профессиональных взыскателей не взаимодействуют с должниками, оценил на конференции НАПКА замруководителя ФССП Игорь Савенко.

«Коллекторам иногда сложно выйти на досудебку, и они сразу идут в суд только по одной причине — им не найти актуальные контакты должника. Банки передают старые договоры кредитные с неактуальными сведениями, и нет иного пути для получения актуальной информации, кроме как судиться и идти в ФССП, искать актуальный телефон должника через приставов», — сказал на той же сессии президент НАПКА Андрей Чумаков. Он отметил, что участники рынка прорабатывают вопрос изменения стандартных договоров цессий, по которым банки продают задолженность коллекторам.

Идея обязательного досудебного взаимодействия коллекторов с должниками — часть плана ЦБ по совершенствованию защиты прав и интересов заемщиков, указал Чирков. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила сделать обязательным для всех банков стандарт комплексного урегулирования задолженности — это процедура, когда несколько кредиторов одного заемщика согласовывают единые условия реструктуризации его долга. Стандарт от ЦБ появился в апреле этого года, но пока является для банков добровольным. Он пока не распространяется на микрофинансовые организации (МФО) и коллекторов.