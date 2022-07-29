Коллекторы в кризис стали чаще взыскивать долги россиян через суд

Доля долгов клиентов, по которым ведется судебная работа, приблизилась к 60%, подсчитали в НАПКА. Судебные процедуры для взыскателей значительно упростились, к тому же из-за кризиса должники все меньше готовы искать компромисс

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

С февраля 2022 года коллекторы стали активнее собирать с россиян долги в судебном порядке, следует из расчетов Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), проведенных по запросу РБК. В июне судебная работа велась по 58,7% кейсов в портфелях профессиональных взыскателей, тогда как в начале года на них приходилось меньше половины дел (49,3%). Доля досудебного взыскания, предполагающего рассылку сообщений, звонки и визиты к должникам без привлечения судов и приставов, соответственно, упала с 50,7 до 41,3%.

Речь идет о портфелях коллекторских компаний — лидеров на рынке цессии (когда банки и МФО продают долги клиентов коллекторам). Тенденцию роста судебного взыскания наблюдают и некоторые крупные кредитные организации.

В банке «Зенит», например, сообщили, что увеличили долю судебной работы «на поздней стадии» взыскания долгов.

По оценкам Росбанка, с начала 2021 года доля потребкредитов с просрочкой от 90 дней, которые находятся на стадии исполнительного производства, в их портфеле выросла с 60 до 75% (как изменились значения в динамике в 2022-м, в банке не раскрыли).

Представитель «Сбера» сказал, что банк не фиксирует «значительного увеличения» доли судебного взыскания и приоритетным считает досудебное взаимодействие с должниками. В остальных крупных банках не ответили на запрос РБК.

«Мы видим явную тенденцию снижения досудебного взыскания в пользу судебного», — говорит президент НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, это связано с несколькими факторами, и кризис — не последний из них.

Что заставляет коллекторов идти в суд

«В кризис досудебное взыскание становится более трудным: снижаются доходы, население старается в большей степени отложить деньги про запас, чем направить их на погашение долгов», — отмечает Мехтиев, подчеркивая, что при ухудшении экономической ситуации «так было всегда». Причем за перевод разбирательств в судебную плоскость выступают должники.

«К сожалению, многие физические лица настаивают в период кризиса на суде, надеясь, что тот спишет все долги, и лишь после решения суда понимают ошибочность своей теории», — говорит президент НАПКА.

Эффективность досудебного взыскания в этом году немного снизилась, соглашается гендиректор коллекторского агентства «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата. «На это есть объективные причины: сложная экономическая ситуация, уход с рынка инвесторов и многих иностранных компаний, что, соответственно, повышает уровень безработицы, снижение доходов», — перечисляет он.

Судебный сегмент вырос значительно, и во многом это связано с «негативным образом отрасли взыскания в общественном сознании», отмечает гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков: «Создавался искусственный страх, и люди попросту боялись обращаться по вопросам задолженности».

Более активный перевод долговых кейсов в судебную плоскость может быть связан с ростом стоимости внесудебного взаимодействия с клиентами, допускает директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. Речь идет о расходах на услуги связи, оплату труда операторов call-центров.

Но одна из ключевых причин смены тенденции — повышение эффективности судебных конвейеров банков и коллекторов, говорят опрошенные РБК эксперты.

Как приставы и нотариусы помогли упростить судебное взыскание

Летом 2019 года глава ФССП Дмитрий Аристов заявил, что служба намерена в ближайшие годы внедрить суперсервис «Цифровое исполнительное производство», который позволит должникам и взыскателям взаимодействовать с приставами дистанционно на различных стадиях судебного взыскания. К 2022 году на портале Госуслуг заработало порядка 30 сервисов для получения информации о ходе исполнительного производства, которыми могут пользоваться обе стороны процесса. Кроме того, кредиторы и коллекторы могут обмениваться данными с ФССП через систему межведомственного электронного взаимодействия.

«Процессы судебного взыскания достаточно быстро автоматизируются и становятся удобнее для участников рынка», — говорит управляющий директор «Первого клиентского бюро» (ПКБ) Павел Михмель. Он добавляет, что в отличие от переговоров обращение к приставам также позволяет коллекторам работать с залогами, искать имущество должника и все возможные источники его дохода.

«Все крупные банки уже выстроили legal-фабрики по массовым подачам документов в суды», — отмечает директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. По его словам, кредитные организации научились на ранних стадиях просрочки с помощью моделей и искусственного интеллекта сегментировать кредитные портфели по «плохим когортам клиентов» и применять разные сценарии судебного взыскания.

Иски, приказы, ИНН Российское законодательство позволяет собирать долги с граждан в судебном порядке разными способами. Кредитор или коллектор, работающий с задолженностью, может подать иск в суд, получить исполнительный лист и обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), чтобы та осуществила взыскание в его пользу — например, постановила списать необходимую сумму со счета должника.

в суд, получить исполнительный лист и обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), чтобы та осуществила взыскание в его пользу — например, постановила списать необходимую сумму со счета должника. С 2016 года стал возможен упрощенный порядок взыскания через судебные приказы . Если долг клиента не превышает 500 тыс. руб., первичный кредитор может тоже обратиться в суд, но без судебного разбирательства, только на основании предоставленных документов, получить судебный приказ о взыскании, чтобы потом направить его приставам. По статистике Верховного суда, в 2021 году в России было рассмотрено 8,99 млн дел о взыскании задолженности по кредитам и займам примерно на 1,5 трлн руб. 89% из них решились вынесением судебных приказов.

. Если долг клиента не превышает 500 тыс. руб., первичный кредитор может тоже обратиться в суд, но без судебного разбирательства, только на основании предоставленных документов, получить судебный приказ о взыскании, чтобы потом направить его приставам. По статистике Верховного суда, в 2021 году в России было рассмотрено 8,99 млн дел о взыскании задолженности по кредитам и займам примерно на 1,5 трлн руб. 89% из них решились вынесением судебных приказов. Взыскание также можно осуществить с помощью исполнительной надписи нотариуса (ИНН): если такая отметка появится на оригинале кредитного договора, кредитор может напрямую обратиться к судебным приставам. С октября 2021 года в России применяется цифровая исполнительная надпись нотариуса — любой банк может получить ее дистанционно и направить напрямую в ФССП через сервис Единой информационной системы нотариата.

Сеньковский связывает рост доли судебного взыскания в этом году с накоплением «подавляющей массы кредитов», где клиенты согласились на использование исполнительной надписи нотариуса. «[Это] кратно снижает срок от момента подачи документов до возбуждения исполнительного производства (около 60 дней), а также имеет практически 100-процентную возбуждаемость, чего очень сложно достичь в исковом и приказном производствах», — объясняет он.

По данным Федеральной нотариальной палаты, системой уже пользуются ВТБ и Сбербанк. Представитель палаты рассказал, что технологию внедрили «несколько ведущих банков», а крупные кредитные организации находятся на стадии доработки своих ИТ-систем, чтобы применять ее. По всем видам договоров, а не только по кредитным, нотариусы уже выдали более 36 тыс. цифровых исполнительных надписей. Доступ к ИНН имеют и коллекторы, если они приобрели долг по цессии и в кредитном договоре прописана такая возможность взыскания, говорит директор управления принудительного взыскания «АктивБизнесКонсалта» Игорь Тимошенко.