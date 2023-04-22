ЦБ призвал коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян

Банк России подготовил рекомендации для кредиторов, чтобы те договаривались о единых условиях взыскания и реструктуризации проблемных долгов клиентов. Заняться этим готов и Сбербанк

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ЦБ даст банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и коллекторам рекомендации, которые коснутся синхронизации взыскания долгов физических лиц с обязательствами перед несколькими кредиторами. Об этом сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков, выступая на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По его словам, регулятор заинтересован в том, чтобы участники рынка заключали медиативные межкредиторские соглашения. Они должны предусматривать единый подход к сбору или реструктуризации долгов общего для них клиента.

В чем проблема с долгами разным кредиторам

«Мы помогаем клиенту только по тем кредитам, что есть у нас в «Сбере», но, по данным БКИ (бюро кредитных историй), наши клиенты еще имеют обязательства в других банках, и у нас разные подходы к урегулированию и взысканию, у нас разные скоринговые модели: мы, например, можем предоставить реструктуризацию, а другие банки — нет», — рассказал на той же конференции глава дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» департамента по работе с проблемными активами «Сбера» Денис Кузнецов.

Как указано в его презентации со ссылкой на данные БКИ, 35% российских заемщиков относятся к категории тех, кто имеет сразу два кредита и более в разных банках. По словам Кузнецова, в таких ситуациях кредиторы начинают конкурировать — кто-то спешит взыскать долг через суд, а кто-то готов договариваться и предоставить реструктуризацию.

Банк России получал такие обращения, подтверждает Чирков. «Есть один заемщик, у которого есть обычный кредит в банке, куда переводят его зарплату. Есть ипотечный кредит в другом банке — как правило, там, где застройщик аккредитован. Дальше возникает временное снижение доходов, и человек, по статистике, ипотеку старается платить до последнего, а потребы могут быть в просрочке. И у нас даже были ситуации, когда кредитор по потребительскому кредиту подавал в суд, потом пытался начать процедуру банкротства, а второй кредитор вообще про это не знал, потому что получал по ипотеке деньги и думал, что все хорошо. Чем это закончится, если эту ситуацию смоделировать? В случае банкротства первый кредитор ничего не получит, потому что преимущество у залогового кредитора, а заемщик лишится квартиры и ощущения у него останутся не лучшие. С экономической точки зрения довольно бесполезная история в таком случае начинать взыскание, потому что оно ничем хорошим не может закончиться», — описал он проблему.

Как банки, МФО и коллекторы могут делить платеж клиента

Идею заключения соглашений о едином подходе к работе с должником уже продвигает Сбербанк. Весной прошлого года он начал работать как координатор в процессах урегулирования долгов своих клиентов-физлиц в других банках, рассказал Кузнецов.

«Мы решили попробовать заключить с несколькими банками меморандумы о сотрудничестве, для того чтобы обмениваться данными [о должниках] и договариваться о стандартных условиях реструктуризации. <…> Мы пошли чуть дальше и сделали этот сервис в онлайн-банке — клиент может сказать, что у него есть обязательства перед другими банками, а уже мы будем с ними договариваться о единых правилах реструктуризации», — пояснил топ-менеджер. «Сбер» при этом не выкупает обязательства клиента перед другими кредиторами. Предлагаемый подход в целом выгоден и кредиторам, и заемщикам, полагает Кузнецов. «Клиент довольный, платит по кредиту нам и коллегам», — подчеркивает он.

Как следует из его презентации, сейчас партнерами «Сбера» выступают девять игроков: ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Тинькофф Банк, Газпромбанк, Росбанк, МТС-банк, Совкомбанк и банк «Дом.РФ». Количество решенных кейсов пока незначительно — 363. В планах «Сбера» — создать единый сервис, с помощью которого все кредиторы могли бы «в одном месте подписывать условия реструктуризации и также договариваться», а клиент подавал бы только одно заявление об отсрочке.

«По сути, уже сейчас мы пытаемся максимально подробно прояснить финансовое положение клиента — есть ли у него другие кредиты, обязательные платежи, в каком режиме для него комфортно погашать задолженность», — отмечает управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Он считает, что если «проблемная ситуация клиента станет автоматически понятна всем кредиторам», то все стороны выиграют от этого.

Интерес кредиторов к синхронизации взыскания и реструктуризации понятен, но есть несколько объективных барьеров, считает глава НАПКА Эльман Мехтиев. «Ранее предпринятые попытки продвижения на рынке подобных проектов спотыкались именно на нежелании кредиторов идти на взаимные уступки», — напоминает он.

Вторая сложность — разные стратегии банков, МФО и коллекторов в работе с должниками. В отличие от кредитных организаций, большинство коллекторских компаний готовы давать клиентам дисконты и прощать часть долга, например начисленные неустойки или штрафы, рассказал на сессии гендиректор коллекторского агентства «Филберт» Андрей Иванов: «Списание — реально действенный инструмент и для получения дохода компанией, и для удовлетворения целей должника».

«Мы долги не прощаем, это правда. Мы готовы договариваться о процедурах исполнения договора», — подтвердил Кузнецов из «Сбера».

Гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков считает, что при желании кредиторы могут договориться и по этому вопросу. «Можно согласовать ту сумму, которую должник по нашему долгу платит, а банк уже будет взыскивать какую-то свою, но план оплаты будет в унисон с точки зрения срока. Какая нам разница, сколько должник заплатит другому кредитору?» — рассуждает он.

Мехтиев также указывает на то, что некоторые должники могут не доверять ни одному из кредиторов и убедить их может лишь третья сторона — медиатор. В России с 2011 года действует закон о медиации — решить спор можно в досудебном порядке с привлечением посредника, но участники рынка отмечают сложность этого механизма.