Бюджет до 2026 года рискует недополучить ₽335 млрд

Бюджет может недополучить 335 млрд руб. в 2024–2026 годах, подсчитали в Счетной палате. Среди причин — снижение поступлений от НДС и табачного акциза. Силуанов говорил, что дефицит бюджета на трехлетку не должен превысить 1% ВВП

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Российский бюджет рискует недополучить около 335 млрд руб. в 2024–2026 годах, сообщают «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты. Главная причина — снижение поступлений от НДС на товары и услуги, реализуемые внутри России.

«Известия» со ссылкой на документ уточняют, что общая сумма упущенного дохода может составить 119,3 млрд руб. в 2024 году, 129 млрд руб. в 2025-м и 151,7 млрд руб. в 2026 году. Общая сумма, таким образом, будет порядка 400 млрд руб. Однако аудиторы проводили оценку с учетом дополнительных доходов, которые за трехлетку составят около 65 млрд руб.

Основные риски недопоступления, как указали в Счетной палате, отмечаются по НДС на товары и услуги, реализуемые внутри России. Собираемость по этой статье доходов учтена в бюджете на уровне 98,7% ежегодно, однако, как правило, показатель представляется завышенным, поскольку на практике он обычно скромнее: по итогам прошлого года — 95,7%, а на сентябрь текущего — 93,1%. Таким образом, казна может недополучить по этому направлению 109,2 млрд руб. в 2024 году, 117,5 млрд — в 2025-м и 126 млрд — в 2026 году, то есть почти 352 млрд руб. за трехлетку (88% от общей суммы нехватки 400 млрд руб.).

Согласно проекту бюджета на 2024–2026 годы, поступления от НДС на товары, реализуемые в России, составят 7,7 трлн, 8,3 трлн и 8,9 трлн руб. соответственно (за трехлетку ожидается почти 25 трлн руб. доходов), отмечают «Известия».

Помимо снижения поступлений от НДС в Счетной палате указали на риски недопоступления от акцизов на табачную продукцию, произведенную в России, — около 35,7 млрд руб. за три года. В документе сказано, что подобное снижение связано с индексацией налоговых ставок на такие товары. В проекте казны по этой статье ожидаются доходы на уровне около 770 млрд руб. ежегодно.

В то же время, по оценке ведомства, больше всего дополнительных доходов казне принесет ввозной НДС (начисляется на товары, которые поступают в страну из-за рубежа). Они составят 25,1 млрд руб. в 2024 году и 13,4 млрд — в 2025-м (всего 38,5 млрд руб., или 60% от суммы ожидаемых резервов). Основные факторы роста поступлений по этой статье — подорожание и изменение структуры импорта в условиях выросшего курса доллара, объяснили в Счетной палате. Поступления от ввозного НДС прогнозируются в проекте бюджета на уровне 4,8 трлн руб. в 2024-м, 4,9 трлн — в 2025-м и 5,2 трлн — в 2026 году.

В соответствии с обновленным законопроектом о бюджете доходы составят в 2024 году 35 трлн руб., в 2025-м — 33,5 трлн руб., в 2026-м — 34,1 трлн руб. Расходы прогнозируются в размере соответственно 36,6 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. Таким образом, дефицит составит 1,6 трлн, 0,9 трлн и 1,5 трлн руб. соответственно.

Среди расходов — 4,4 трлн руб. на выплату единого пособия беременным женщинам и семьям с детьми на 2024–2026 годы, около 1,6 трлн руб. — на предоставление маткапитала, более 482 млрд руб. — на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми, более 100 млрд руб. — на поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Наибольшая доля расходов в 2024 году приходится на раздел «Национальная оборона» — 29,3% (10,7 трлн руб.), что эквивалентно 6% ВВП, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета.

Глава Минфина Антон Силуанов накануне отмечал, что, несмотря на масштабное финансирование обороноспособности России, соотношение расходов в общем объеме трат федерального бюджета, запланированных на 2024 год, склоняется в сторону социального обеспечения. «Многие говорят: у нас что теперь, военный бюджет? Нет, коллеги. Да, расходы увеличены на военное направление, но приоритет в расходах бюджета отдается социальным вопросам», — подчеркнул он.

В начале октября министр говорил, что российский бюджет не должен ориентироваться на благоприятные прогнозы, так как остаются риски в развитии мировой экономики. Тогда же он отметил, что дефицит бюджета России на предстоящую трехлетку не должен превысить 1% ВВП.