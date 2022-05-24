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Путин подписал указ о снижении продажи валюты экспортерами до 50%

Требование об обязательной продаже 80% валютной выручки для экспортеров ввели 28 февраля. В конце апреля Центробанк предлагал отменить правило для несырьевых экспортеров
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

С 24 мая экспортеры должны продавать 50% валютной выручки вместо 80%. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации. Указ также дал совету директоров Центробанка право определять срок продажи валюты.

В России смягчили требование об обязательной продаже валютной выручки
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Минфин обязал российских экспортеров в течение трех дней продавать 80% валютной выручки, которая поступила на их счет, 28 февраля после начала военной операции России на Украине, западных санкций и заморозки золотовалютных резервов за рубежом. Мера должна была поддержать рубль.

В конце апреля Центробанк увеличил срок продажи выручки для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора до 60 рабочих дней. Регулятор также разрешил им продавать валюту на счета своих уполномоченных банков.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила отменить обязательную
продажу части валюты для несырьевых экспортеров, а для сырьевых снизить долю валютной выручки до 50%.

Накануне Министерство финансов объявило о решении снизить планку продажи валюты. Ведомство отметило, что курс рубля стабилизировался и достиг достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

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Директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой отметил, что решение Минфина говорит о растущем дискомфорте властей от укрепления рубля. Он подчеркнул, что снижение лимита может дать экспортерам больше свободы. «Если потребность в продаже валюты будет выше 50% (налоги, рублевые расходы), но компании будут ждать более выгодный курс, то волатильность курса может еще больше возрасти», — говорил эксперт.

Экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов предположил, что Минфин попробовать «пощупать» чувствительность рубля к небольшим изменениям. Однако он отметил, что добиться спроса на валюту на докризисном уровне будет сложно, так как ЦБ не проводит валютные интервенции на открытом рынке, где к тому же нет нерезидентов.

«Плюс ко всему сами компании не особо заинтересованы в том, чтобы держать большие объемы валюты: капитальные затраты порезали, большая долларовая подушка — риск попадания под санкции», — добавил Мурашов.

Экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец указала, что смягчение немного снизит давление на рубль, но из-за рублевых обязательств конверсия останется высокой.

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Теги
Жанна Антохина
экспортеры валютная выручка Владимир Путин
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