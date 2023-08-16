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Финансы ,  
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FT узнала о предложениях Минфина по валютному контролю

FT: президент Путин 16 августа рассмотрит предложения Минфина по валютному контролю
Минфин вновь намерен предложить обязать экспортеров продавать до 80% валютной выручки на фоне ослабления рубля, а в случае отказа компании не смогут получать субсидии, пишет газета
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Фото: Luong Thai Linh / EPA / ТАСС
Фото: Luong Thai Linh / EPA / ТАСС

Президент Владимир Путин в среду, 16 августа, рассмотрит предложения по валютному контролю, Минфин собирается обязать экспортеров продавать часть валютной выручки, сказали Financial Times два источника, осведомленные о предложениях.

Минфин предложит заставить экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения, а компаниям, которые откажутся выполнять эти требования, будет отказано в госсубсидиях, пишет газета. Среди других мер — запрет на выплаты дивидендов за рубеж, отмена импортных субсидий, ограничение сделок с валютными свопами, снижение объема иновалюты, который экспортеры могут выводить из России.

По словам трех источников издания, министр финансов Антон Силуанов был единственным из экономического блока, кто поддержал ужесточение валютного контроля на заседании правительства в понедельник.

Накануне Bloomberg сообщил, что утром перед повышением ключевой ставки власти провели совещание с экспортерами, где обсуждалась идея вернуть требование об обязательной продаже части валютной выручки. Собеседники агентства уточнили, что окончательное решение еще не было принято.

На заседании ЦБ, состоявшемся накануне, было объявлено о внеплановом повышении ставки с 8,5 до 12% на фоне ослабления рубля (14 августа курс доллара превысил 100 руб., а евро — 110 руб.). Это второе подряд ужесточение финансово-кредитной политики за последний месяц. На плановом заседании в июле регулятор поднял ставку с 7,5 до 8,5% годовых, до этого она не менялась с сентября 2022 года. В последний раз Банк России повышал ее внепланово в феврале прошлого года — тогда она выросла с 9,5 до 20% годовых.

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Впервые власти обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки после начала военных действий на Украине, на фоне обвала курса рубля. В мае норматив был уменьшен с 80 до 50%. В июне из-за укрепления российской валюты требование вновь смягчили: продажа валютной выручки осталась обязательной, но объем продаваемой на рынке доли стала определять правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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