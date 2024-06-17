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Война санкций ,  
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ЦБ установил новый порядок расчетов за газ после санкций против Мосбиржи

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Война санкций
С 2022 года для оплаты поставок российского газа покупатели должны конвертировать валюту в рубли. Однако после введения санкций против Мосбиржи схему пришлось частично поменять
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Банк России установил новый порядок расчетов за экспортируемый газ после введения американских санкций в отношении Мосбиржи, следует из решения совета директоров регулятора.

«В случае приостановления или прекращения проводимых публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ — РТС» организованных торгов иностранной валютой уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя <...> осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей в соответствии с п. 6 указа № 172 на специальный валютный счет типа К в иностранной валюте от иностранного покупателя, на внебиржевом валютном рынке», — написали в ЦБ.

В конце марта 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о расчетах за газ с недружественными странами за рубли. Согласно документу, для расчета покупатель из такого государства должен открыть в Газпромбанке два специальных счета: рублевый и валютный.

Оплата газа производилась с помощью перевода средств на валютный счет. Банк после этого продавал эту валюту на Мосбирже и зачислял полученные рубли на рублевый счет. Совет директоров ЦБ тогда получил право определять иной порядок продажи иностранной валюты.

Теперь, после прекращения торгов долларами и евро на бирже, покупатель будет конвертировать валюту через «уполномоченный банк».

12 июня Мосбиржа и входящий в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) были добавлены в SDN-лист США. Санкции также были введены в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. На следующий день санкции против Мосбиржи ввела Великобритания.

США ввели санкции против Мосбиржи и НКЦ
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Президент России Владимир Путин объяснил решение перевести расчеты за газ в рубли тем, что западные валюты себя «скомпрометировали». При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять природный газ согласно объемам и принципам ценообразования, зафиксированным в существующих контрактах, меняется только валюта платежа. Страны «Большой семерки» платить за газ по новой схеме отказались.

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Георгий Смирнов
При участии
Антон Фейнберг
Мосбиржа ЦБ санкции против России

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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