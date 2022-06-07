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Война санкций ,  
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Сбербанк опроверг сообщения о сложностях с конвертацией рупий в рубли

Продавец и покупатель — в процессе обсуждения деталей расчетов, претензий к Сбербанку у них нет, сказали там. Ранее Reuters сообщил, что банк на фоне санкций не обработал платеж Indian Potash для Белорусской калийной компании
Сбербанк SBER ₽118,32 -0,39% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сообщения о проблемах Сбербанка с конвертацией рупий в рубли, из-за которых индийская компания Indian Potash якобы не может заплатить за белорусский калий, не соответствуют действительности, заявили РБК в пресс-службе банка.

«Продавец и покупатель находятся в процессе обсуждения деталей расчетов, которые банк комментировать не может. Каких-либо неисполненных платежей и претензий ни со стороны покупателя, ни со стороны продавца к банку нет», — сказали в пресс-службе.

О том, что Сбербанк столкнулся со сложностями при конвертации рупий в рубли, накануне со ссылкой на письмо Indian Potash и источники сообщил Reuters. По данным агентства, в начале февраля Indian Potash по просьбе Белорусской калийной компании (БКК) открыла счет в рупиях в отделении Сбербанка в Нью-Дели, а затем осуществила на него первый платеж — 1,77 млрд индийских рупий ($23 млн).

Сбербанк должен был конвертировать средства в рубли и перевести их БКК. Однако в письме Indian Potash от 23 мая говорилось, что в рубли была конвертирована лишь «незначительная» сумма и компания не может бесконечно ждать обработки транзакции. Если же Сбербанк не готов подтвердить, что способен выполнить эту транзакцию, то Indian Potash может отозвать перечисленные средства, сказано в ее обращении.

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Фото:Amit Dave / Reuters

По словам источника Reuters, Indian Potash просила банк ответить в течение двух дней, но ответа так и не получила. Другой собеседник Reuters сообщил, что проведение платежа осложняют введенные против России санкции. «Это затруднило расчеты в рублях, поскольку [ряд] российских банков оказались отключены от SWIFT», — объяснил он.

В свою очередь, источник РБК не связал эту ситуацию с санкциями против России. «Сам клиент, который выступает в сделке продавцом, отказывается принимать платежи, так как не может договориться с покупателем, кто будет оплачивать комиссию за перечисление. И клиент думает, как быть», — сказал он.

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Как сообщал в марте Bloomberg, Россия и Индия обсуждали возможность перейти на расчеты в национальных валютах. Однако опыт Indian Potash показал, что такие механизмы все равно будут сталкиваться с трудностями, даже если стороны найдут способ избежать расчетов в евро и долларах, пишет Reuters. На этом фоне три индийских чиновника сообщили агентству, что страна пока будет проявлять осторожность в установлении механизма расчета в рублях и рупиях между государствами. По словам одного из собеседников, Индия, скорее всего, воздержится от создания такого механизма до тех пор, пока на Украине не появятся признаки деэскалации.

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Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Виктория Полякова Виктория Полякова
Сбербанк конвертация Индия Белоруссия санкции
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