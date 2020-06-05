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ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка

ЦБ продал валюту на $4,3 млрд из средств, которыми правительство оплатило контрольный пакет акций Сбербанка. Валюта продавалась при цене нефти ниже $25 за барр. Решение по порядку продажи оставшейся валюты ЦБ примет до сентября
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд руб.) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 19 марта Банк России объявил, что при падении цены на нефть ниже $25 за баррель, в дополнение к продажам валюты по бюджетному правилу, для стабилизации ситуации на финансовых рынках будет реализовываться валюта от продажи Сбербанка. Реализация валюты началась еще до закрытия сделки.

Закрыта сделка по продаже контрольного пакета акций Сбербанка правительству за 2,139 трлн руб. была 7 апреля. Минфин оплатил акции валютными средствами из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые ЦБ конвертирует в рубли. Необходимость конвертации валюты совпала с повышенной волатильностью на рынках и низкими ценами на нефть.

Правительство закрыло сделку по выкупу Сбербанка за 2,14 трлн руб.
Финансы
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«Мы действительно продали валюту в рамках сделки со Сбербанком на сумму около $4,3 млрд, остаток примерно 1,8 трлн руб. Мы до 30 сентября, как и заявляли ранее, будем придерживаться правила, что мы эту валюту можем продавать для того, чтобы обеспечить компенсацию экспортной выручки, которая выпадает, если цена нефти ниже $25 за барр.», — сказала в пятницу, 5 июня, Набиуллина. 

Сейчас цена нефти поднялась выше $25, ниже этого уровня она не опускается с 12 мая. Но ЦБ сохраняет за собой право придерживаться этого правила до 30 сентября. Регулятор примет решение о том, что делать с оставшимися объемами ближе к концу сентября, сказала Набиуллина, пообещав, заблаговременно объявить об этом рынку.

Согласно бюджетному правилу, ЦБ продает валюту, чтобы компенсировать недополученные бюджетом нефтегазовые доходы при падении цен на нефть ниже уровня отсечения в $42,4 за барр. При превышении котировками нефти этого уровня ЦБ, наоборот, начинает покупать на рынке валюту для Минфина - в результате сверхдоходы от нефти поступают в ФНБ, а не в бюджет.

Председатель ЦБ отметила, что цена на нефть уже подобралась достаточно близко к цене отсечения, при преодолении которой регулятору придется уже покупать валюту. «Я бы хотела отметить, что мы как всегда осуществляем эти операции в рамках бюджетного правила и исходя из поручений Минфина, и из того, как Минфин рассчитывает отклонение фактических нефтегазовых доходов от базовых доходов», — сказала Набиуллина.

Минфин для расчета базовых нефтегазовых доходов использует прогноз объемов добычи и экспорта нефти и природного газа, который был сформирован осенью прошлого года при формировании бюджета. «И, в частности, ограничения на добычу, связанные со сделкой ОПЕК+, не повлияют на расчет этих базовых нефтегазовых доходов. Это отражает логику бюджетного правила, которое смягчает влияние на экономику изменения цен», — подчеркнула глава Банка России.

Средняя цена на нефть марки Urals в мае составила $31,03 за баррель, сообщала пресс-служба Минфина, против $18,22 за барр. в апреле. На мировом рынке котировки нефти уже превысили 40 долл. за барр. 5 июня стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднималась в моменте до $42,46 за барр. Российская Urals в обычном режиме продается с небольшим дисконтом к цене сорта Brent.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Банк России, Сбербанк
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