ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка

ЦБ продал валюту на $4,3 млрд из средств, которыми правительство оплатило контрольный пакет акций Сбербанка. Валюта продавалась при цене нефти ниже $25 за барр. Решение по порядку продажи оставшейся валюты ЦБ примет до сентября

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Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд руб.) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 19 марта Банк России объявил, что при падении цены на нефть ниже $25 за баррель, в дополнение к продажам валюты по бюджетному правилу, для стабилизации ситуации на финансовых рынках будет реализовываться валюта от продажи Сбербанка. Реализация валюты началась еще до закрытия сделки.

Закрыта сделка по продаже контрольного пакета акций Сбербанка правительству за 2,139 трлн руб. была 7 апреля. Минфин оплатил акции валютными средствами из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые ЦБ конвертирует в рубли. Необходимость конвертации валюты совпала с повышенной волатильностью на рынках и низкими ценами на нефть.

«Мы действительно продали валюту в рамках сделки со Сбербанком на сумму около $4,3 млрд, остаток примерно 1,8 трлн руб. Мы до 30 сентября, как и заявляли ранее, будем придерживаться правила, что мы эту валюту можем продавать для того, чтобы обеспечить компенсацию экспортной выручки, которая выпадает, если цена нефти ниже $25 за барр.», — сказала в пятницу, 5 июня, Набиуллина.

Сейчас цена нефти поднялась выше $25, ниже этого уровня она не опускается с 12 мая. Но ЦБ сохраняет за собой право придерживаться этого правила до 30 сентября. Регулятор примет решение о том, что делать с оставшимися объемами ближе к концу сентября, сказала Набиуллина, пообещав, заблаговременно объявить об этом рынку.