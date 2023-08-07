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Война санкций ,  
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«Русхимальянс» подал иск еще к одному банку на 45,7 млрд руб.

«Русхимальянс» подал иск к ЮниКредит Банку на 45,7 млрд руб.
Сюжет
Война санкций
Компания «Русхимальянс» (учреждена «Газпромом» и «РусГазДобычей») подала в суд на ЮниКредит Банк и требует взыскать 45,7 млрд руб. Это уже третий иск компании к банкам
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Компания «Русхимальянс» (учреждена «Газпромом» и «РусГазДобычей») подала в суд на ЮниКредит Банк (входит в группу UniCredit). Она требует взыскать с банка 45,7 млрд руб. ($472 млн). Исковое заявление подано в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 августа, следует из карточки суда. На него обратило внимание агентство Reuters.

РБК направил запросы в ЮниКредит Банк и «Русхимальянс».

В июне «Русхимальянс» — оператор комплекса по переработке газа близ Усть-Луги — предъявил иски к немецким банкам Deutsche Bank и Commerzbank. Сумма требований к Deutsche Bank AG составила 22,223 млрд руб., а к Commerzbank AG — 8,726 млрд руб. Кроме того, «Русхимальянс» судится с немецкой химической компанией Linde. В январе тот же суд арестовал российские активы Linde на 35 млрд руб.

Иск «Русхимальянса» связан с невыполнением Linde обязательств по строительству газоперерабатывающего завода. Летом прошлого года компания из-за санкций против России вышла из совместного предприятия по производству в России спиральновитых криогенных теплообменников для газоперерабатывающей промышленности. Российским партнером изначально была компания «Силовые машины», впоследствии ее сменила «Северсталь», 50-процентная доля которой затем перешла «Русхимальянсу». В конце концов он стал единственным владельцем предприятия.

Все три банка выступили поручителями по EPC-контракту на проектирование, закупки и строительство, заключенному в 2021 году немецкой Linde и турецкой Renaissance Heavy Industries с «Газпромом» и его партнерами по комплексу в Усть-Луге, сообщает Reuters.

1 августа глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что строительство завода по переработке и сжижению газа в Усть-Луге откладывается на два года. «Да, Linde поступила не по-партнерски, понятно, что это не их желание. <...> Сейчас идут судебные дела, и вы знаете, что есть убытки, есть ущерб», — сказал Дрозденко.

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Теги
Елена Чернышова
При участии
Георгий Смирнов, Антон Фейнберг
Газпром иски Юникредит Банк
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