Набиуллина допустила снижение ставки в 2020 году

ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки с 6%, заявила его председатель Эльвира Набиуллина. Еще на заседании в марте регулятор рассматривал ее повышение

Эльвира Набиуллина (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2020 году. Об этом она сказала во время онлайн-пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Мы видим некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году. Будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать», — заявила Набиуллина.

Это возможно при стабильности ситуации на финансовых рынках и развитии ситуации с инфляцией по сценарию, который обозначила глава ЦБ: «Инфляция ожидаемо ускорилась в последнее время, но годовая инфляция пока еще значимо ниже 4%. Мы будем следить за динамикой роста цен. Данные за последние недели марта подтверждают наше мнение, что наблюдаемый всплеск будет краткосрочным и не будет иметь значимых вторичных эффектов на инфляционные ожидания. При этом последствия от ограничительных мер для совокупного спроса (как части внешнего спроса, так и внутреннего), вероятно, будут носить более длительный характер. Это будет значимым дезинфляционным фактором».

Именно преобладание дезинфляционных факторов в долгосрочном периоде дают ЦБ пространство для снижения ставки, добавила Набиуллина.