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Набиуллина допустила снижение ставки в 2020 году

ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки с 6%, заявила его председатель Эльвира Набиуллина. Еще на заседании в марте регулятор рассматривал ее повышение
Эльвира Набиуллина (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2020 году. Об этом она сказала во время онлайн-пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Мы видим некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году. Будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать», — заявила Набиуллина.

Это возможно при стабильности ситуации на финансовых рынках и развитии ситуации с инфляцией по сценарию, который обозначила глава ЦБ: «Инфляция ожидаемо ускорилась в последнее время, но годовая инфляция пока еще значимо ниже 4%. Мы будем следить за динамикой роста цен. Данные за последние недели марта подтверждают наше мнение, что наблюдаемый всплеск будет краткосрочным и не будет иметь значимых вторичных эффектов на инфляционные ожидания. При этом последствия от ограничительных мер для совокупного спроса (как части внешнего спроса, так и внутреннего), вероятно, будут носить более длительный характер. Это будет значимым дезинфляционным фактором».

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Именно преобладание дезинфляционных факторов в долгосрочном периоде дают ЦБ пространство для снижения ставки, добавила Набиуллина.

Сейчас ключевая ставка установлена на уровне 6%. На этом уровне Банк России сохранил ставку на последнем заседании 20 марта. До февраля 2020 года ЦБ последовательно снижал ставку. Регулятор тогда отметил, что в текущем году инфляция может временно превысить целевой уровень в 4%, но вернется к нему к 2021 году. На пресс-конференция после заседания по ключевой ставке Набиуллина сказала, что Банк России не снял с повестки вопрос и о повышении ключевой ставки и может рассмотреть его на ближайших заседаниях.

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП, но совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительны будут ограничительные меры», — также рассказала Набиуллина.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: ключевая ставка, Эльвира Набиуллина
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