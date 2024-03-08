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Финансы ,  
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Суд оставил без движения иск QIWI Банка к своим владельцам

Арбитраж в Москве оставил без движения иск QIWI Банка к своим владельцам
Лишенный лицензии банк в начале марта подал иск против своих экс-владельцев, который касается оспаривания сделки по продаже российских активов QIWI. Заявление было подано с нарушениями, пока его оставили без движения
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 5 апреля иск QIWI Банка к АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов) и QIWI plc, следует из определения инстанции.

Иск был подан 5 марта. Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ), под контролем временной администрации которого находится QIWI Банк после отзыва лицензии, сообщал РБК, что это сделали собственники банка «в интересах его кредиторов». В суде уточнили, что истец требует признать недействительными договор купли-продажи и договор залога и обременения акций от 19 января. Как сообщала международная QIWI, акции АО «Киви» находятся у нее в залоге для обеспечения сделки по продаже российских активов.

В документе отмечается, что исковое заявление подали с нарушениями, которые касаются оплаты госпошлины. Устранить их нужно до 5 апреля; если этого не произойдет, заявление вернут истцу.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Группа QIWI в конце января завершила сделку по продаже российских активов (QIWI Банка, «QIWI Кошелька», QIWI Business, системы денежных переводов Contact и других проектов) гонконгской Fusion Factor Fintech Limited. Международные активы QIWI остались в контуре QIWI plc, которую возглавил Алексей Мащенков, — в этой структуре остался международный бизнес в Казахстане, ОАЭ и других странах. О сделке в рамках реструктуризации бизнеса QIWI было объявлено 19 января, ее стоимость оценили в 23,75 млрд руб.

21 февраля Центробанк отозвал лицензию y QIWI Банка за нарушение федеральных законов и нормативных актов регулятора. Регулятор также выявил случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без ведома последних и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. В QIWI Global допустили, что отзыв лицензии может повлиять на сделку в части выполнения обязательств покупателем банка.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
QIWI Киви Банк АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) Арбитражный суд
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