Суд оставил без движения иск QIWI Банка к своим владельцам
Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 5 апреля иск QIWI Банка к АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов) и QIWI plc, следует из определения инстанции.
Иск был подан 5 марта. Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ), под контролем временной администрации которого находится QIWI Банк после отзыва лицензии, сообщал РБК, что это сделали собственники банка «в интересах его кредиторов». В суде уточнили, что истец требует признать недействительными договор купли-продажи и договор залога и обременения акций от 19 января. Как сообщала международная QIWI, акции АО «Киви» находятся у нее в залоге для обеспечения сделки по продаже российских активов.
В документе отмечается, что исковое заявление подали с нарушениями, которые касаются оплаты госпошлины. Устранить их нужно до 5 апреля; если этого не произойдет, заявление вернут истцу.
Группа QIWI в конце января завершила сделку по продаже российских активов (QIWI Банка, «QIWI Кошелька», QIWI Business, системы денежных переводов Contact и других проектов) гонконгской Fusion Factor Fintech Limited. Международные активы QIWI остались в контуре QIWI plc, которую возглавил Алексей Мащенков, — в этой структуре остался международный бизнес в Казахстане, ОАЭ и других странах. О сделке в рамках реструктуризации бизнеса QIWI было объявлено 19 января, ее стоимость оценили в 23,75 млрд руб.
21 февраля Центробанк отозвал лицензию y QIWI Банка за нарушение федеральных законов и нормативных актов регулятора. Регулятор также выявил случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без ведома последних и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. В QIWI Global допустили, что отзыв лицензии может повлиять на сделку в части выполнения обязательств покупателем банка.
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