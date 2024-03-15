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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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АСВ выплатило вкладчикам QIWI Банка ₽3,26 млрд

АСВ выплатило вкладчикам QIWI Банка 3,26 млрд рублей
Сюжет
Отзыв лицензии у QIWI банка
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) возместило вкладчикам QIWI Банка средства в размере 3,26 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Размер выплат составляет 75% всей страховой ответственности.

«Агентство по страхованию вкладов» выплатила с 29 февраля вкладчикам КИВИ Банка (АО) 3,26 млрд руб., что составляет 75% страховой ответственности. Возмещение получили 6,9 тыс. вкладчиков — физических и юридических лиц», — говорится в сообщении.

Возмещения проводит «Уралсиб», который сотрудничает с агентством в качестве банка-агента.

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Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Лицензию у QIWI Банка отозвали в конце февраля. Это были первые подобные действия Центробанка за полтора года. Регулятор пояснил, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ, а также проводил высокорисковые операции, в частности переводил средства криптообменникам.

В начале марта 2024 года АСВ объяснило порядок возвращения клиентам QIWI Банка незавершенных переводов по системе Contact. Чтобы вернуть средства, нужно подать требование кредитора, которое будет включено в реестр АСВ. Неисполненными остались порядка 17 тыс. переводов на сумму свыше 700 млн руб.

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