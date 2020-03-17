Банки попросили у ЦБ послаблений при оценке долговой нагрузки россиян

Кредитные организации предлагают учитывать отношение ПДН заемщика (доход за вычетом всех обязательств по кредитам) к текущему уровню МРОТ. А для коэффициентов риска установить обратно пропорциональную зависимость — чем выше соотношение, тем ниже должна быть надбавка. При одинаковом ПДН надбавка за выдачу кредитов более состоятельным клиентам будет ниже, следует из предложения банков.

ЦБ его отклонил, указав, что надбавки должны определяться «для всех сегментов населения без разделения по доходу». Регулятор, однако, напомнил, что у банков есть право скорректировать внутренние методики расчета уровня риска.

Участники рынка просят не пересчитывать ПДН клиента, если кредит берется на меньшую сумму, чем одобрил банк.

Кредитные организации напоминают о временных интервалах между запросом информации об обязательствах клиента в бюро кредитных историй, расчетом ПДН и фактической выдачей кредита. Сейчас после запроса в БКИ кредитор должен рассчитать долговую нагрузку заемщика в срок не более пяти дней, а выдать ссуду — в течение 30 дней после проведения оценки. Если интервалы нарушаются, банк обязан пересчитать значение ПДН. Участники рынка хотят сделать исключение для случаев, когда сумма выданного кредита оказывается меньше той, что изначально одобрил банк после оценки долговой нагрузки заемщика. ЦБ обещает учесть это предложение и скорректировать указание.

Банки предлагают допустить использование деклараций для оценки доходов заемщиков. Но только для добросовестных клиентов.

Кредитные организации предлагают для расчета ПДН учитывать среднемесячный доход, который заемщик сам указывает в заявлении. Но эта информация может использоваться лишь в случае, если клиент соответствует трем критериям: брал кредит как минимум за полгода до расчета ПДН, не допускал просрочек более 30 дней по действующим или недавним обязательствам, не допускал длительных просрочек (более 90 дней) по кредитам за последние пять лет. Заявления клиентов о доходах, а также подтверждающие заработок документы банки предлагают считать актуальными в течение трех лет с момента подачи.

ЦБ отверг эту инициативу, поскольку она «может привести к искажению результатов нового расчета ПДН». «При реализации указанного предложения не будут учтены изменения среднемесячного дохода, места работы и факта самого трудоустройства, произошедшие с даты первоначального расчета ПДН», — предупредил регулятор.

Банки хотят серьезных послаблений при выдаче автокредитов в будущем.

Действующее указание ЦБ пока не затрагивает кредиты на сумму до 50 тыс. руб., а также автокредиты. При оформлении таких ссуд банки до 1 октября 2020 года могут пользоваться собственными методиками расчета долговой нагрузки заемщиков. Они предлагают ЦБ не вводить единый порядок расчета ПДН для автокредита, если его сумма не превышает 1 млн руб. Банк России не поддержал введение порогового значения, но пошел рынку навстречу: отсрочка по расчету ПДН для автокредитов может быть продлена еще на год, до 1 октября 2021 года.