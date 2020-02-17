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ЦБ предложил дать банкам доступ к данным ФНС для оценки долговой нагрузки

Банк России предложил использовать данные Федеральной налоговой службы для расчета показателей долговой нагрузки заемщиков
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк предложил предоставить банкам доступ к данным Федеральной налоговой службы (ФНС) для более точного расчета долговой нагрузки и реальных доходов граждан, желающих взять кредиты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа ЦБ.

Как уточняет издание, сейчас для определения показателя долговой нагрузки (ПДН) банку нужны данные о суммах уже имеющихся ежемесячных выплат по кредитам из Бюро кредитных историй (БКИ), а также информация о доходах клиента. В ЦБ же намерены разрешить банкам определять средний размер дохода при помощи «выплат, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, полученными из информационной системы ФНС». Предполагается, что по этим же данным кредитные организации будут сравнивать доходы клиентов с их обязательствами по займам — сейчас эти данные проверятся только через БКИ.

В банке ВТБ заявили газете, что необходимость дополнительных источников информации обсуждается давно. Это должно помочь более объективно высчитывать ПДН, что, в свою очередь, скажется на росте доступности кредитования.

Старший управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спивак отметил, что сейчас заемщики берут у работодателей справки с «синими печатями», чтобы потом переслать их в банк. В случае смены работы, это может быть связано с определенными издержками.

Впервые о планах предоставить банкам оперативный доступ к базам ФНС стало известно в октябре прошлого года — премьер-министр дал соответствующее поручение Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минфину и Федеральной налоговой службе.Тогда речь шла о подключении кредитных организаций к специальному сервису СМЭВ «Интеграционный модуль», через который они смогут получать данные ФНС о выплатах страховых взносов, которые совершают работодатели в пользу физлиц.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: ФНС, долги, Центробанк, кредиты
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