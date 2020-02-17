ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными. Вопросы могут вызвать снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков сейчас содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ. Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг», сказал он РБК.

Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. О том, что некоторые признаки сомнительных операций, на которые приходится обращать внимание банкам, уже устарели, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила еще год назад. Она отмечала, что при новом подходе число оснований для отказа в проведении операций должно существенно сократиться.

Новый перечень «не является исчерпывающим», сказал РБК представитель ЦБ: «Кредитные организации вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учетом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов».