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Финансы ,  
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ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными. Вопросы могут вызвать снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков сейчас содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ. Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг», сказал он РБК.

Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. О том, что некоторые признаки сомнительных операций, на которые приходится обращать внимание банкам, уже устарели, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила еще год назад. Она отмечала, что при новом подходе число оснований для отказа в проведении операций должно существенно сократиться.

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Новый перечень «не является исчерпывающим», сказал РБК представитель ЦБ: «Кредитные организации вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учетом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов».

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На прошлой неделе ЦБ отчитался, что объем обналичивания денежных средств в банковском секторе России в 2019 году сократился в 1,9 раза — со 176 млрд руб. до 95 млрд руб. Как сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократился незначительно, на 2%, но тем не менее остается на исторически низком уровне — около 64 млрд руб.

Что хочет изменить ЦБ

  • Банк России готов обновить даже общие подходы к определению сомнительности банковских операций. Например, ЦБ предлагает не считать подозрительными ситуации, когда клиент проводит операцию, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы (признак 1108). Регулятор также убрал пункт о «нестандартных и сложных» расчетах: даже если операции отличаются от обычной практики клиента, их нельзя сразу относить к сомнительным, следует из документа. Тем не менее, если транзакции «не соответствуют общепринятой рыночной практике», это повод для повышенного контроля.

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  • Правила взаимодействия банков с клиентами, которые привыкли сворачивать свою деятельность при возникновении подозрений у кредитной организации, также могут уточнить. Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.
  • При этом ЦБ считает, что банкам не стоит ориентироваться на формальные обстоятельства, при которых клиент проводит операции, следует из документа. В частности, на связь транзакций с деятельностью компании, исходя из содержания ее учредительных документов (в указании 2012 года такое уточнение есть, в новом проекте регулятор его убрал).
  • Банк России внес в отдельный пункт случаи, когда клиент требует от банка проведений операции по исполнительному документу. Он намерен дать кредитным организациям право отказа, если есть подозрения, что транзакция направлена на отмывание денег или обналичивание. Ранее Росфинмониторинг указывал на всплеск обналичивания с помощью нотариальных подписей, которые имеют статус исполнительных документов. Банки в свою очередь жаловались на рост сомнительных операций с документами КТС.

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  • ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя. Исключение — экономически обоснованные операции вроде перечисления зарплаты, дивидендов, алиментов, пенсий и страховых возмещений.
  • Сомнительными считаются дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства (телефон, ноутбук и т.п.) или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам, а также по счетам разных физических лиц, которые не являются родственниками. ЦБ еще в апреле 2018 года обязал банки учитывать при оценке риска клиента анализ устройств, с помощью которых клиенты переводят деньги: у каждого устройства есть идентификационный номер, и если номера совпадают у разных клиентов, то банк относит их к клиентам с повышенным уровнем риска.
  • В список признаков сомнительных операций впервые вошли операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов, хотя основной закон о цифровых финансовых активах, который должен регулировать эту отрасль, до сих пор не принят. При этом предметом законопроекта являются не виртуальные активы, а цифровые финансовые активы, под которыми в последней версии проекта понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале.
  • Регулятор убрал некоторые признаки сомнительности, которые касались зачисления средств на счета юрлиц и переводов. Но ЦБ по-прежнему намерен считать подозрительными частое поступление крупных сумм на счета или существенное увеличение внесения наличных. Вопросы у банков должны вызывать и ситуации, если поступления на счет компании существенно ниже ее трат. В новой версии документа также появились пункты о компаниях, которые занимаются покупкой металлолома, совершают почтовые денежные переводы физлицам, переводы платежным агентам или рассчитываются наличными за транспортные, туристические или медицинские услуги. Среди других важных дополнений — снятие наличных с корпоративных карт, сделки с неликвидными ценными бумагами, сделки с товарно-сырьевыми биржами ЕАЭС, отмечает партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов.

К чему приведут изменения

Новый список более актуален и детален по сравнению с перечнем, утвержденным в 2012 году, отмечает заместитель гендиректора по правовым вопросам компании «Амулекс» Юлия Галуева. Обновленный список «чем-то упростит работу банков», но не клиентов, полагает она: им придется «более ответственно подходить к документообороту и выбору контрагентов».

В проекте поправок много дополнений, говорит Ефремов: «Многие признаки уже использовались банками в рамках локальных правил внутреннего контроля, поэтому существенных изменений в практике их применения произойти не должно. Но, с другой стороны, теперь бизнесу будет проще понять, какие операции относятся к категории повышенного риска».

Однако «большие опасения» вызывает появление признака, который позволит относить к сомнительным операциям действия по списанию со счетов на основании исполнительного документов, считает эксперт. «Во-первых, не ясно, каким образом службы банка будут определять такие исполнительные документы. Во-вторых, это идет вразрез с действующим регулированием порядка исполнения судебных решений».

Авторы: Юлия Кошкина, Евгения Чернышова
Теги: Центробанк, блокировки
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