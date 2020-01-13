ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса

На повышение тарифов на расчетно-кассовое обслуживание в антимонопольную службу пожаловалась «Опора России». В ФАС не исключают, что потребуются изменения законодательства о банковской деятельности и борьбе с отмыванием денег

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует повышение банками тарифов на расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, говорится в ответе ведомства за подписью замглавы службы Даниила Фесюка на обращение московского отделения «Опоры России», с которым ознакомился РБК. В службе также не исключают, что потребуется разработать законодательные поправки для решения этой проблемы.

Столичное отделение «Опоры России» в декабре прошлого года попросило ФАС провести проверку в связи с необоснованным, по мнению организации, повышением банковских тарифов. На рост стоимости расчетно-кассового обслуживания в «Опору» пожаловались представители малого бизнеса. В «Опоре России» предположили, что в действиях банков есть признаки согласованности. Московское отделение бизнес-организации подтвердило получение ответа от ФАС.

В настоящее время ФАС проводит анализ состояния конкурентной среды на рынке банковских услуг, в том числе связанных с осуществлением переводов средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, следует из ответа ведомства. В частности, антимонопольная служба намерена получить необходимые сведения и документы от Банка России и кредитных организаций.

«Рассматриваемые действия кредитных организаций будут проанализированы в том числе на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства», — говорится в письме.