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Экономика ,  
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ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса

На повышение тарифов на расчетно-кассовое обслуживание в антимонопольную службу пожаловалась «Опора России». В ФАС не исключают, что потребуются изменения законодательства о банковской деятельности и борьбе с отмыванием денег
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует повышение банками тарифов на расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, говорится в ответе ведомства за подписью замглавы службы Даниила Фесюка на обращение московского отделения «Опоры России», с которым ознакомился РБК. В службе также не исключают, что потребуется разработать законодательные поправки для решения этой проблемы.

Столичное отделение «Опоры России» в декабре прошлого года попросило ФАС провести проверку в связи с необоснованным, по мнению организации, повышением банковских тарифов. На рост стоимости расчетно-кассового обслуживания в «Опору» пожаловались представители малого бизнеса. В «Опоре России» предположили, что в действиях банков есть признаки согласованности. Московское отделение бизнес-организации подтвердило получение ответа от ФАС.

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс
Экономика

В настоящее время ФАС проводит анализ состояния конкурентной среды на рынке банковских услуг, в том числе связанных с осуществлением переводов средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, следует из ответа ведомства. В частности, антимонопольная служба намерена получить необходимые сведения и документы от Банка России и кредитных организаций.

«Рассматриваемые действия кредитных организаций будут проанализированы в том числе на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства», — говорится в письме.

Расчетно-кассовое обслуживание (РКО) — предоставление банковских услуг юридическому лицу, с помощью которых он может проводить ряд операций: выплачивать зарплаты, принимать платежи, проводить переводы, пользоваться услугами инкассации и т.д.

ФАС не исключает изменений в законах

Установление банками прогрессивной тарификации, «приводящей к значительному удорожанию соответствующих банковских услуг для всех участников рынка, в том числе добросовестных», а также попытка обосновать это требованиями закона о борьбе с легализацией преступных доходов, вызывает у ФАС России «серьезную обеспокоенность в части экономической обоснованности, правомерности и эффективности применения таких тарифов». Поиск решения проблемы «сохраняет свою актуальность в качестве одного из значимых направлений работы антимонопольного органа», отмечается в ответе ФАС.

В ведомстве считают, что одним из возможных решений может быть внесение изменений в банковское законодательство и/или законодательство в сфере противодействия легализации преступных доходов. Сейчас ФАС рассматривает возможность внесения этого вопроса в качестве одного из направлений своей деятельности в разрабатываемый План мероприятий по развитию конкуренции на 2021–2025 годы в рамках Национального плана развития конкуренции на этот период, говорится в письме. РБК направил запрос в пресс-службу ЦБ.

ЦБ назвал недопустимыми высокие комиссии под видом борьбы с отмыванием
Финансы

«Банки объясняют повышение тарифов издержками на проверку законности транзакций. Может быть, речь идет о снижении содержательных требований к этому комплаенсу либо снижении каких-то формальных требований, которые требуют от банков этих затрат», — предполагает партнер ФБК Legal Сергей Ермоленко. Он не исключает, что в законодательстве «есть какие-то формальные барьеры, которые заставляют банки идти на издержки и от которых можно отказаться, не уменьшив при этом уровень контроля».

В законодательстве есть пробел, позволяющий банкам обогащаться за счет роста тарифов, поддерживает управляющий партнер «Гебель и партнеры» Сергей Гебель. «Добросовестные и недобросовестные клиенты банков ставятся в неравное положение, комиссия ведь для всех одинаковая», — отмечает он.

«Полное безобразие»

Глава ФАС Игорь Артемьев в декабре уже резко высказывался по поводу одного из видов банковских комиссий для бизнеса — завышенных тарифов на переводы денег от компаний физическим лицам, которые банки устанавливают под предлогом борьбы с легализацией преступных доходов. Он назвал такие тарифы «полным безобразием», указав, что они продиктованы не борьбой с отмыванием, а желанием обогащения. Артемьев призвал принимать «самые радикальные меры» — возбуждать дела, не дожидаясь изменения закона.

Центробанк частично поддержал позицию ФАС: кредитные организации не должны взимать повышенные комиссии по операциям с низким риском. ЦБ привел перечень операций, которые нельзя по умолчанию считать сомнительными, в частности, перечисление физлицам зарплаты и приравненных к ней платежей, перечисление вознаграждений индивидуальным предпринимателям, выплата дивидендов, социальных выплат, алиментов. Установка по ним повышенных комиссий, по мнению регулятора, нецелесообразна.

Как банки меняли тарифы для бизнеса

Как сообщили ранее РБК в агентстве Markswebb, стоимость обслуживания стала дороже за 2019 год в таких популярных среди малого и среднего бизнеса банках, как Сбербанк, «Открытие», Модульбанк и Тинькофф банк.

Так, Сбербанк трижды в течение прошлого года поднимал стоимость пакетов услуг. По данным Markswebb, в январе 2019 года стоимость пакета «Большие возможности» выросла с 8600 руб. до 12990 руб. (действует с сентября). Также подорожали переводы со счета юрлица на счет физлица. В пресс-службе Сбербанка заявили, что изменения тарифных условий были продиктованы в том числе ситуацией на рынке. 

Банк «Открытие» повысил комиссии за переводы физлицам: за сумму до 500 тыс. руб. — с 1 до 1,2%, до 2 млн руб. — с 1,5 до 2%, до 5 млн руб. — с 2 до 3%. Комиссия за перевод более 7 млн руб. поднялась с 10 до 12%.

Тинькофф Банк отменил десять бесплатных платежек для пакета «Продвинутый». За каждый платеж юрлиц организациям теперь сразу взимается по 29 руб., выяснило Markswebb.

Руководитель отдела Business Intelligence агентства Markswebb Сергей Гребенев пояснял, что после запуска в 2018 году льготных пакетов, рассчитанных на начинающих предпринимателей, в середине 2019 года ряд банков стал повышать тарифы на базовые услуги: в «бесплатных» пакетах стала расти стоимость платежного поручения, повышалась стоимость обслуживания пакетов, увеличивались комиссии за переводы физлицам и снятие наличных. По его словам, существенное влияние на рынок оказывает Сбербанк — на него ориентируется большинство банков.

ВТБ при разработке тарифов проводит исследования рынка, руководствуется внешними и внутренними экономическими факторами, сообщили в пресс-службе банка, добавив, что в третьем квартале 2019 года ВТБ вывел на рынок новую линейку пакетов РКО для малого и среднего бизнеса, где по ряду услуг стоимость была снижена. В пресс-службе «Открытия» РБК сообщили, что банк «не участвует в каких-либо сговорах и соглашениях с другими банками с точки зрения повышения тарифов на РКО». РБК ждет ответов от остальных кредитных организаций, активно работающих на рынке обслуживания малого и среднего бизнеса.

Автор: Анна Гальчева
Теги: «Опора России», малый бизнес, тарифы, расчетно-кассовое, ФАС
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