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ЦБ назвал недопустимыми высокие комиссии под видом борьбы с отмыванием
Банк России не поддерживает практику введения банками заградительных тарифов на переводы денег гражданам от юрлиц при операциях с низким риском. Глава ФАС ранее назвал такие комиссии «безобразием»
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Банк России обсуждает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) вопрос о комиссиях, которые взимают банки по операциям своих клиентов. ЦБ согласился с позицией ФАС: кредитные организации не должны взимать повышенные комиссии по операциям с низким риском, следует из ответа пресс-службы регулятора на запрос РБК.

«Банк России исходит из недопустимости взимания банками повышенных комиссий по операциям с низким риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», — заявил представитель ЦБ.

Ранее вопрос заградительных тарифов вызвал критику ФАС, писали «Ведомости». На заседании с Ассоциацией антимонопольных юристов руководители службы обсуждали злоупотребления банков: по мнению бизнеса, кредитные организации завышают комиссии по расчетному обслуживанию для юрлиц, если компания проводит операции с физлицами. Глава ФАС Игорь Артемьев назвал подобную практику «безобразием». По его словам, кредитные организации прикрываются антиотмывочными рекомендациями ЦБ, хотя в документах регулятора «прямо не написано такое хамство» (цитата по «Ведомостям»).

Что такое заградительный тариф

Российские банки обязаны бороться с операциями клиентов, нацеленными на отмывание или обналичивание денег. Меры противодействия регламентируются профильным законом 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), нормативными актами и рекомендациями Банка России, а также правилами внутреннего контроля банков. С 2013 года кредитным организациям разрешили взимать с подозрительных клиентов повышенные или заградительные комиссии по операциям с высоким уровнем риска. На практике размер комиссии может быть в 15–20 раз выше стандартного. У некоторых банков заградительный тариф указан в договорах о расчетно-кассовом обслуживании предпринимателей.

Какие операции не кажутся ЦБ подозрительными

В ответе на запрос РБК Банк России привел перечень операций, которые нельзя по умолчанию считать сомнительными. Установку по ним повышенных комиссий ЦБ считает нецелесообразной:

  • перечисление физлицам зарплаты и приравненных к ней платежей;
  • перечисление вознаграждений индивидуальным предпринимателям и лицам, которые занимаются частной практикой (расчеты нотариусов, выплата гонораров со счетов адвокатских бюро);
  • перечисление по счетам лиц, которые зарегистрировались в качестве самозанятых;
  • перечисление дивидендов;
  • перечисление социальных выплат, пенсий, стипендий, алиментов;
  • перечисление страховых возмещений и средств на основании решений судов.
Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, комиссии, обналичивание, отмывание
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