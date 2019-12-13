ЦБ назвал недопустимыми высокие комиссии под видом борьбы с отмыванием

Банк России обсуждает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) вопрос о комиссиях, которые взимают банки по операциям своих клиентов. ЦБ согласился с позицией ФАС: кредитные организации не должны взимать повышенные комиссии по операциям с низким риском, следует из ответа пресс-службы регулятора на запрос РБК.
«Банк России исходит из недопустимости взимания банками повышенных комиссий по операциям с низким риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», — заявил представитель ЦБ.
Ранее вопрос заградительных тарифов вызвал критику ФАС, писали «Ведомости». На заседании с Ассоциацией антимонопольных юристов руководители службы обсуждали злоупотребления банков: по мнению бизнеса, кредитные организации завышают комиссии по расчетному обслуживанию для юрлиц, если компания проводит операции с физлицами. Глава ФАС Игорь Артемьев назвал подобную практику «безобразием». По его словам, кредитные организации прикрываются антиотмывочными рекомендациями ЦБ, хотя в документах регулятора «прямо не написано такое хамство» (цитата по «Ведомостям»).
Что такое заградительный тариф
Российские банки обязаны бороться с операциями клиентов, нацеленными на отмывание или обналичивание денег. Меры противодействия регламентируются профильным законом 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), нормативными актами и рекомендациями Банка России, а также правилами внутреннего контроля банков. С 2013 года кредитным организациям разрешили взимать с подозрительных клиентов повышенные или заградительные комиссии по операциям с высоким уровнем риска. На практике размер комиссии может быть в 15–20 раз выше стандартного. У некоторых банков заградительный тариф указан в договорах о расчетно-кассовом обслуживании предпринимателей.