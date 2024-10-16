Бельгия отказала БКС и Т-банку в разблокировке активов

Бельгия вновь отказала российским компаниям в разблокировке их замороженных за рубежом активов. Но у них остается возможность оспорить эти решения, в том числе в судебном порядке, отмечают юристы

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Брокер «БКС Мир инвестиций» и Т-банк получили от Казначейства Бельгии отказы в разблокировке активов, замороженных из-за санкций Евросоюза в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), следует из комментариев их представителей РБК.

Брокер «БКС Мир инвестиций» получил отказ по заявке на массовую разблокировку активов его клиентов, которая была подана еще в конце 2022 года. «Отказ действительно был, мы уже его обжаловали и ждем ответ. В целом мы предпринимаем все возможные шаги по разблокировке бумаг наших клиентов, в том числе с помощью зарубежных консультантов», — сказал РБК представитель брокера.

Т-банк получил от Казначейства Бельгии отказ в разблокировке собственных активов банка, уточнил его представитель. Как обстоит ситуация с заблокированными активами клиентов (частных инвесторов), пока неизвестно. «[Мы] направили запрос относительно того, касается ли данный отказ клиентских активов. На данный момент на запрос мы не получили ответа», — пояснил представитель Т-банка.

Ранее «БКС Мир инвестиций» и Т-банк публично не сообщали о результатах рассмотрения Казначейством Бельгии их заявок на разблокировку активов. Ответы Казначейства, направленные в адрес клиентов этих компаний, были размещены в телеграм-канале «Помощь при разблокировке активов | НРД, Евроклир». Подлинность опубликованных документов подтвердил РБК юрист, работающий с заявками российских клиентов на разблокировку.

Ранее отказы от Казначейства Бельгии по своим заявкам получили «Цифра брокер», УК «Альфа-Капитал», ВТБ и «Тинькофф Страхование» (сейчас «Т-Страхование»).

Зачем нужны заявки на разблокировку В 2022 году после начала специальной военной операции России на Украине и введения санкций в отношении российского финансового сектора иностранные контрагенты — участвующие в цепочке хранения ценных бумаг депозитарии Euroclear и Clearstream — прекратили проводить операции с иностранными бумагами, принадлежащими российским инвесторам. В июне этого же года НРД, также участвующий в цепочке хранения активов, попал под санкции ЕС, что привело к окончательной блокировке активов инвесторов. По оценке Банка России, под блокировку попали активы российских лиц на сумму 5,7 трлн руб., 20% из них (1,14 трлн руб.) — активы частных инвесторов. При этом у инвесторов есть возможность разблокировать свои активы, получив лицензии в Казначействе Бельгии (к нему относится Euroclear) или Минфине Люксембурга (там работает Clearstream). Заявки на такие лицензии подали как юрлица — российские банки, брокеры, управляющие и страховые компании, так и частные инвесторы. Но из сотен заявок одобрение получили лишь десятки, ранее отмечали санкционные юристы. А после введения в отношении Московской биржи и входящих в ее контур НРД и Национального клирингового центра (НКЦ) блокирующих санкций США ситуация с разблокировкой осложнилась еще больше, так как кроме лицензий европейских регуляторов может понадобиться и лицензия Санкционного управления Минфина США OFAC.

Какие есть сценарии с разблокировкой

Для клиентов «БКС Мир инвестиций»

Обжаловать решение можно двумя способами — судебным и внесудебным, рассказали РБК санкционные юристы. В «БКС Мир инвестиций» не уточнили, какой из вариантов был выбран.

Досудебное обжалование (подача так называемой неформальной жалобы) представляет собой обращение непосредственно в Казначейство с просьбой пересмотреть принятое им решение, заявитель может изложить свои аргументы и предоставить дополнительные документы, подтверждающие его позицию, говорит советник FTL Advisers Екатерина Дроздова. Рассмотрение такой жалобы занимает один-три месяца, отмечает эксперт.

Также можно обратиться с жалобой в Государственный совет Бельгии, этот орган тоже по сути является судом, но рассматривает жалобу в административном порядке, отмечает старший юрист коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Никита Ершов. «Многие, кто получили отказ, обратились за его обжалованием в Госсовет Бельгии. Когда Госсовет Бельгии возбудил производство и направил повестку в Казначейство, Казначейство отменяло эти решения и давало повторные отказы российским заявителям», — поделился партнер BGP Litigation Сергей Гландин. Но уже есть как минимум четыре кейса, один из которых — российского профучастника, когда удалось обжаловать повторный отказ Казначейства в суде, добавляет эксперт.

«Если профучастник получает такие отказы, ему фактически ничего не остается, кроме как идти в суд. Это обычные европейские суды, аналогичные нашим судам общей юрисдикции. Над ними, соответственно, апелляционная инстанция и уже Верховный суд Бельгии. Обращения в суды — это довольно перспективный путь», — оценивает Гландин.

Но судебное разбирательство — более длительная и дорогостоящая процедура, предупреждает Дроздова. «Ранее наличие судебного иска стимулировало Казначейство более внимательно и оперативно рассматривать неформальную жалобу. Однако в последнее время Казначейство предлагает заявителям отказаться от судебного иска в обмен на пересмотр решения в досудебном порядке. В ином случае рассмотрение неформальной жалобы приостанавливается», — поделилась наблюдениями эксперт.

Для клиентов Т-банка

Решение об отказе в разблокировке собственных активов банка не означает стопроцентный отказ по активам его клиентов, считает советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. «Принимая во внимание введение блокирующих санкций ЕС в отношении Т-банка в августе 2023 года, отказ в разблокировке его собственных активов не является удивительным», — добавляет он.

Но при этом есть зависимость от того, разделял ли Т-банк свои активы и активы клиентов по разным заявлениям, обращает внимание юрист NSP Глеб Бойко: «Если разделял, то отказ по заявлению в отношении собственных активов Т-банка не влияет на заявление по клиентским активам. Если и собственные, и клиентские активы были в одном заявлении, то получение отказа означает отказ по всем активам сразу».

При этом в ответе Казначейства клиенту Т-банка, обратившемуся за индивидуальной лицензией (документ есть у РБК), отмечается, что при подаче заявки банк просил о «глобальном переводе» без идентификации имени каждого клиента, которому принадлежат активы. Раскрытие данных о клиентах зачастую требуется, чтобы регуляторы могли убедиться, что среди них нет подсанкционных персон. Сам банк в комментарии РБК не уточнил, действительно ли он не проводил идентификацию клиентов.

В целом, если компания не проводит идентификацию, это может создать трудности для разблокировки активов клиентов Т-банка по индивидуальным лицензиям, не исключают юристы.

«Пока Казначейство выдает разрешения на бумаги только на основании ст. 6 (5) Регламента 269/2014, условия которой говорят о том, что заявление должно быть подано до 7 января 2023 года. Именно поэтому инвесторы после 7 января 2023 года «привязываются» к заявлениям своих брокеров, которые направляли от их имени заявления до 7 января 2023 года», — говорит Бойко. Без идентификации в массовой заявке такая привязка невозможна.

Но и без этого специального основания и истечения срока по нему у инвесторов сохраняется право подать заявление на получение разрешения на разблокировку активов по общему основанию, обращает внимание Кузьмин. «Но в данном случае ссылка на коллективное заявление позволяет инвестору укрепить свою позицию», — поясняет эксперт.

В целом же юристы оценивают вероятность удовлетворения именно массовых заявок как невысокую из-за сложности обработки таких обращений. «Поскольку Казначейству Бельгии потребуется разобраться в деталях многочисленных клиентов, у них велик соблазн найти любой повод для отказа. Индивидуальные заявки имеют бóльшие шансы на успех», — считает партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Роман Пруденов. Более того, российские профучастники в большинстве случаев не могут обеспечить выполнение некоторых условий, которые выдвинуло Казначейство Бельгии, например перевод активов на счет в европейской финансовой организации, и сами эти профучастники уже находятся под санкциями, добавляет Бойко. По информации эксперта, порядка 30 российских профучастников уже получили отказы на разблокировку.