Бельгия отказала БКС и Т-банку в разблокировке активов
Брокер «БКС Мир инвестиций» и Т-банк получили от Казначейства Бельгии отказы в разблокировке активов, замороженных из-за санкций Евросоюза в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), следует из комментариев их представителей РБК.
Брокер «БКС Мир инвестиций» получил отказ по заявке на массовую разблокировку активов его клиентов, которая была подана еще в конце 2022 года. «Отказ действительно был, мы уже его обжаловали и ждем ответ. В целом мы предпринимаем все возможные шаги по разблокировке бумаг наших клиентов, в том числе с помощью зарубежных консультантов», — сказал РБК представитель брокера.
Т-банк получил от Казначейства Бельгии отказ в разблокировке собственных активов банка, уточнил его представитель. Как обстоит ситуация с заблокированными активами клиентов (частных инвесторов), пока неизвестно. «[Мы] направили запрос относительно того, касается ли данный отказ клиентских активов. На данный момент на запрос мы не получили ответа», — пояснил представитель Т-банка.
Ранее «БКС Мир инвестиций» и Т-банк публично не сообщали о результатах рассмотрения Казначейством Бельгии их заявок на разблокировку активов. Ответы Казначейства, направленные в адрес клиентов этих компаний, были размещены в телеграм-канале «Помощь при разблокировке активов | НРД, Евроклир». Подлинность опубликованных документов подтвердил РБК юрист, работающий с заявками российских клиентов на разблокировку.
Ранее отказы от Казначейства Бельгии по своим заявкам получили «Цифра брокер», УК «Альфа-Капитал», ВТБ и «Тинькофф Страхование» (сейчас «Т-Страхование»).
Зачем нужны заявки на разблокировку
В 2022 году после начала специальной военной операции России на Украине и введения санкций в отношении российского финансового сектора иностранные контрагенты — участвующие в цепочке хранения ценных бумаг депозитарии Euroclear и Clearstream — прекратили проводить операции с иностранными бумагами, принадлежащими российским инвесторам. В июне этого же года НРД, также участвующий в цепочке хранения активов, попал под санкции ЕС, что привело к окончательной блокировке активов инвесторов. По оценке Банка России, под блокировку попали активы российских лиц на сумму 5,7 трлн руб., 20% из них (1,14 трлн руб.) — активы частных инвесторов.
При этом у инвесторов есть возможность разблокировать свои активы, получив лицензии в Казначействе Бельгии (к нему относится Euroclear) или Минфине Люксембурга (там работает Clearstream). Заявки на такие лицензии подали как юрлица — российские банки, брокеры, управляющие и страховые компании, так и частные инвесторы. Но из сотен заявок одобрение получили лишь десятки, ранее отмечали санкционные юристы. А после введения в отношении Московской биржи и входящих в ее контур НРД и Национального клирингового центра (НКЦ) блокирующих санкций США ситуация с разблокировкой осложнилась еще больше, так как кроме лицензий европейских регуляторов может понадобиться и лицензия Санкционного управления Минфина США OFAC.
Какие есть сценарии с разблокировкой
- Для клиентов «БКС Мир инвестиций»
Обжаловать решение можно двумя способами — судебным и внесудебным, рассказали РБК санкционные юристы. В «БКС Мир инвестиций» не уточнили, какой из вариантов был выбран.
Досудебное обжалование (подача так называемой неформальной жалобы) представляет собой обращение непосредственно в Казначейство с просьбой пересмотреть принятое им решение, заявитель может изложить свои аргументы и предоставить дополнительные документы, подтверждающие его позицию, говорит советник FTL Advisers Екатерина Дроздова. Рассмотрение такой жалобы занимает один-три месяца, отмечает эксперт.
Также можно обратиться с жалобой в Государственный совет Бельгии, этот орган тоже по сути является судом, но рассматривает жалобу в административном порядке, отмечает старший юрист коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Никита Ершов. «Многие, кто получили отказ, обратились за его обжалованием в Госсовет Бельгии. Когда Госсовет Бельгии возбудил производство и направил повестку в Казначейство, Казначейство отменяло эти решения и давало повторные отказы российским заявителям», — поделился партнер BGP Litigation Сергей Гландин. Но уже есть как минимум четыре кейса, один из которых — российского профучастника, когда удалось обжаловать повторный отказ Казначейства в суде, добавляет эксперт.
«Если профучастник получает такие отказы, ему фактически ничего не остается, кроме как идти в суд. Это обычные европейские суды, аналогичные нашим судам общей юрисдикции. Над ними, соответственно, апелляционная инстанция и уже Верховный суд Бельгии. Обращения в суды — это довольно перспективный путь», — оценивает Гландин.
Но судебное разбирательство — более длительная и дорогостоящая процедура, предупреждает Дроздова. «Ранее наличие судебного иска стимулировало Казначейство более внимательно и оперативно рассматривать неформальную жалобу. Однако в последнее время Казначейство предлагает заявителям отказаться от судебного иска в обмен на пересмотр решения в досудебном порядке. В ином случае рассмотрение неформальной жалобы приостанавливается», — поделилась наблюдениями эксперт.
- Для клиентов Т-банка
Решение об отказе в разблокировке собственных активов банка не означает стопроцентный отказ по активам его клиентов, считает советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. «Принимая во внимание введение блокирующих санкций ЕС в отношении Т-банка в августе 2023 года, отказ в разблокировке его собственных активов не является удивительным», — добавляет он.
Но при этом есть зависимость от того, разделял ли Т-банк свои активы и активы клиентов по разным заявлениям, обращает внимание юрист NSP Глеб Бойко: «Если разделял, то отказ по заявлению в отношении собственных активов Т-банка не влияет на заявление по клиентским активам. Если и собственные, и клиентские активы были в одном заявлении, то получение отказа означает отказ по всем активам сразу».
При этом в ответе Казначейства клиенту Т-банка, обратившемуся за индивидуальной лицензией (документ есть у РБК), отмечается, что при подаче заявки банк просил о «глобальном переводе» без идентификации имени каждого клиента, которому принадлежат активы. Раскрытие данных о клиентах зачастую требуется, чтобы регуляторы могли убедиться, что среди них нет подсанкционных персон. Сам банк в комментарии РБК не уточнил, действительно ли он не проводил идентификацию клиентов.
В целом, если компания не проводит идентификацию, это может создать трудности для разблокировки активов клиентов Т-банка по индивидуальным лицензиям, не исключают юристы.
«Пока Казначейство выдает разрешения на бумаги только на основании ст. 6 (5) Регламента 269/2014, условия которой говорят о том, что заявление должно быть подано до 7 января 2023 года. Именно поэтому инвесторы после 7 января 2023 года «привязываются» к заявлениям своих брокеров, которые направляли от их имени заявления до 7 января 2023 года», — говорит Бойко. Без идентификации в массовой заявке такая привязка невозможна.
Но и без этого специального основания и истечения срока по нему у инвесторов сохраняется право подать заявление на получение разрешения на разблокировку активов по общему основанию, обращает внимание Кузьмин. «Но в данном случае ссылка на коллективное заявление позволяет инвестору укрепить свою позицию», — поясняет эксперт.
В целом же юристы оценивают вероятность удовлетворения именно массовых заявок как невысокую из-за сложности обработки таких обращений. «Поскольку Казначейству Бельгии потребуется разобраться в деталях многочисленных клиентов, у них велик соблазн найти любой повод для отказа. Индивидуальные заявки имеют бóльшие шансы на успех», — считает партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Роман Пруденов. Более того, российские профучастники в большинстве случаев не могут обеспечить выполнение некоторых условий, которые выдвинуло Казначейство Бельгии, например перевод активов на счет в европейской финансовой организации, и сами эти профучастники уже находятся под санкциями, добавляет Бойко. По информации эксперта, порядка 30 российских профучастников уже получили отказы на разблокировку.
Как еще решается проблема заблокированных активов
Для разблокировки активов также используется так называемый механизм обмена: иностранцы выкупают у россиян их заблокированные бумаги за деньги со счетов типа С. По этому механизму у резидентов уже выкупили бумаги на общую сумму 10,64 млрд руб., сообщал организатор обмена — брокер «Инвестиционная палата».
Также действует президентский указ № 665, который предусматривает выплаты (купоны, дивиденды, погашения) в адрес россиян по их заблокированным иностранным бумагам. Для таких выплат могут использоваться выплаты Минфина по суверенным евробондам, которые тот перечисляет НРД, а депозитарий, в свою очередь, поручает списывать в пользу иностранцев со своих зарубежных счетов.
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