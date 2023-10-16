ЦБ показал новые купюры номиналом ₽1000 и ₽5000

Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России представил новую банкноту номиналом ₽1000 образца 2023 года. Купюра будет выполнена в оттенках, что и действующие.

На лицевой стороне однотысячной купюры изображен Нижний Новгород.

ЦБ также представил дизайн новой пятитысячной купюры — на ее лицевой стороне изображена стела «Европа-Азия» в Екатеринбурге, на оборотной — композиция «Сказ об Урале» из Челябинска.

Банк России анонсировал изменение дизайна тысячных и пятитысячных банкнот летом 2022 года. Тогда же он презентовал обновленную сторублевую купюру: теперь на ней изображены фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье» и здание МГУ на Воробьевых горах вместо квадриги Аполлона на здании Большого театра.

План ЦБ по модернизации уже действующих номиналов банкнот предусматривает обновление дизайна купюр в 500 руб. — в 2024 году, а 10 и 50 руб. — в 2025 году.

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