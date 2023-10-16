 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

ЦБ показал новые купюры номиналом ₽1000 и ₽5000

ЦБ показал новые купюры номиналом ₽1000 и ₽5000

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России представил новую банкноту номиналом ₽1000 образца 2023 года. Купюра будет выполнена в оттенках, что и действующие.

На лицевой стороне однотысячной купюры изображен Нижний Новгород.

ЦБ также представил дизайн новой пятитысячной купюры — на ее лицевой стороне изображена стела «Европа-Азия» в Екатеринбурге, на оборотной — композиция «Сказ об Урале» из Челябинска.

Банк России анонсировал изменение дизайна тысячных и пятитысячных банкнот летом 2022 года. Тогда же он презентовал обновленную сторублевую купюру: теперь на ней изображены фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье» и здание МГУ на Воробьевых горах вместо квадриги Аполлона на здании Большого театра.

План ЦБ по модернизации уже действующих номиналов банкнот предусматривает обновление дизайна купюр в 500 руб. — в 2024 году, а 10 и 50 руб. — в 2025 году.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банк России российские банкноты наличные
Материалы по теме
Зампред ЦБ пообещал новый дизайн для купюр номиналом ₽1000 и ₽5000
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
Как люди пытаются выехать из сектора Газа в Египет. Видео Политика, 12:27
ЦАХАЛ заявила о 199 заложниках в секторе Газа Политика, 12:23
Что такое боль, почему ее нельзя терпеть и как от нее избавиться Тренды, 12:21
Зимняя Олимпиада впервые пройдет на территории нескольких стран Спорт, 12:21
«Кино — зеркало общества». Филипп Янковский — о сериалах и буме сказок Life, 12:20
Израильская разведка поддержала закрытие бюро Al Jazeera Политика, 12:19
Wall Street Journal назвала США одним из крупнейших держателей биткоина Крипто, 12:16
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Израиль исключил планы оккупации сектора Газа Политика, 12:07
ЦБ показал новые купюры номиналом ₽1000 и ₽5000 Финансы, 12:06
Миллион незаконченных дел: 12 способов повысить концентрацию Pro, 12:06
Счетная палата предложила ввести таможенные пошлины на вейпы в 5% Бизнес, 12:02
Будапешт потребовал от Киева гарантий против списка «спонсоров войны» Политика, 11:59
Распределенное будущее: как токенизация изменит экономику и общество Новая экономика, 11:58
МИД допустил удары по «квазигражданским» спутникам Политика, 11:56