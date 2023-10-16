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В ЦБ заявили, что не планируют выпускать купюры номиналом ₽10 тыс.

Зампред ЦБ Белов: в России не планируют выпускать купюры номиналом ₽10 тыс.
Сейчас в обращении находятся купюры девяти номиналов – от 5 руб. до 5 тыс. руб. Выпуск номинала в 10 тыс. руб. не планируется, заявили в ЦБ, представляя обновленные купюры в 1 тыс. и 5 тыс. руб.
Сергей Белов
Сергей Белов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В России не планируется изменение банкнотного ряда и выпуск купюр номиналом ₽10 тыс., сообщил зампред Центробанка Сергей Белов, передает корреспондент РБК.

«На сегодняшний момент этот вопрос в повестке точно не стоит. При анализе банкнотного ряда мы смотрим, конечно, на экономическую ситуацию в стране, на различные показатели. Могу сказать, что в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения конца 2025 года» выпуск десятитысячной банкноты не предусмотрен», — сказал Белов.

Центробанк представил обновленные купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. На лицевых оборотах первых теперь будет изображен Нижний Новгород, на вторых — Екатеринбург. Так как банкноты посвящены Приволжскому и Уральскому федеральным округам, на оборотных сторонах изображены достопримечательности других городов — Казани и Уфы на купюре в 1 тыс. руб. и Челябинска и Салехарда на 5тыс. руб.

Прежде тысячерублевая банкнота была посвящена Ярославлю, а пятитысячерублевая — Хабаровску.

На данный момент банкнотный ряд в России представлен купюрами номиналом 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1 тыс., 2 тыс. и 5 тыс. руб. Пяти-, десяти- и пятисотрублевые купюры имеют старый дизайн, банкноты в 200 и 2 тыс. руб. были введены в оборот в 2017 году. Остальные имеют два дизайна — старый и обновленный.

На пятирублевой купюре изображены виды Великого Новгорода, на десятирублевой — Красноярска. В этом году эти банкноты вернули в обращение. Как объяснял Белов, раньше эти банкноты сильно изнашивались в обороте, их заменили монетами — более долговечными, но при этом более затратными для выпуска. «Сейчас изменились технологии: например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%», — рассказал зампред ЦБ.

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На купюрах в 50 руб. изображены виды Санкт-Петербурга, на 100 руб. — Москвы, на 200 руб. — Севастополь, на 500 руб. — Архангельск, на 2 тыс. руб. — Владивосток.

В 2024–2025 годах ЦБ планирует обновить дизайн купюр в 10, 50 и 500 руб. На банкнотах номиналом 10 руб. изобразят Новосибирск, на 50 руб. останется Санкт-Петербург, на 500 руб. будет Пятигорск. Таким образом, все купюры будут посвящены тому или иному федеральному округу.

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