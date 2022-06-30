Зампред ЦБ пообещал новый дизайн для купюр номиналом ₽1000 и ₽5000
Cовет директоров Центробанка утвердил концепцию обновленных купюр номиналом в 1000 руб. и 5000 руб., сейчас специалисты разрабатывают их эскизы, сообщил замглавы регулятора Сергей Белов на презентации модернизированной 100-рублевой купюры.
«По поводу купюр 1 000 и 5 000 руб. могу сказать, что совет директоров Банка России утвердил концепцию, сейчас идет работа над эскизом совместно с коллегами из «Гознака», — сказал Белов.
Центробанк объявил о планах поэтапно выпустить в обращение модернизированные банкноты в 2022–2025 годах в марте 2021 года. В 2022 году регулятор собирался выпустить в оборот новые купюры в 100 руб. Купюры номиналом в 1000 и 5000 руб. должны ввести в обращение в 2023 году, 500 руб. — в 2024 году, а 10 и 50 руб. — в 2025 году.
Как отмечал зампред Центробанка Михаил Алексеев, на обновленных российских банкнотах номиналом 1000 и 5000 руб. с большой вероятностью изобразят достопримечательности Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Сейчас на 1000-рублевой купюре изображены достопримечательности Ярославля (памятник Ярославу Мудрому, часовня на фоне кремля и другие), а на 5000-рублевой — знаковые места Хабаровска, в том числе памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому, и городская набережная.
Новые банкноты будут использовать наравне со старыми, значительную долю в обороте они займут только к 2026–2029 годам, говорил он.
Ранее в этот же день регулятор представил новую банкноту номиналом в 100 руб. На ней изображены Кремль, парк «Зарядье» и здание МГУ на Воробьевых горах.
В конце апреля Ассоциация банков России направила письмо Алексееву с просьбой отложить ввод новых купюр. Представители кредитных организаций подчеркивали, что процесс может осложниться из-за проблем с поставками и технической поддержкой зарубежного оборудования. Поставщики техники и программного обеспечения перекрыли возможность обновлять программное обеспечение валидаторов в модулях рециркуляции и приема наличных банкоматов, а также кассовой техники и терминалов. По этой причине банки лишились возможности добавлять или изменять шаблоны новых банкнот, говорилось в обращении. При этом авторы утверждали, что банки могут доработать программное обеспечение самостоятельно, но на это уйдет как минимум полгода. Центробанк подтвердил получение письма и обещал изучить предложение ассоциации.