Эксперты оценили риски прекращения работы карт «Мир» за рубежом
Национальная система платежных карт (НСПК), оператор системы «Мир», не находится под санкциями США, однако есть очень высокая вероятность ограничительных мер против зарубежных банков, сотрудничающих с ней, рассказали опрошенные РБК эксперты. Американский Минфин ранее заявил, что заключающие договоры с оператором карт «Мир» банки «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций».
Негативные последствия для банков могут быть существенно выше, чем доход от операций с российскими картами, считает управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев. В случае санкций они не смогут взаимодействовать с финансовой системой США и проводить операции в долларах, указал он.
Отказаться от сотрудничества с картами «Мир» могут банки тех стран, чьи интересы в отношении России незначительны и которые хотят сохранить стабильный диалог с Западом, отметил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. При этом он указал, что некоторые зарубежные банки, например, турецкие, которые захотят «усидеть на двух стульях», могут найти пути обхода санкций.
Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов считает, что турецкие банки могут вполне серьезно отнестись к риску санкций, поскольку неоднократно получали предупреждения от американских чиновников. Это же касается банков Казахстана, Киргизии и Армении, поскольку эти страны стараются не нарушать санкции США, отметил он. Именнов предполагает, что на предупреждения Вашингтона могут не обратить внимания белорусские банки, гораздо больше связанные с Россией, чем с США.