Эксперты оценили риски прекращения работы карт «Мир» за рубежом

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Национальная система платежных карт (НСПК), оператор системы «Мир», не находится под санкциями США, однако есть очень высокая вероятность ограничительных мер против зарубежных банков, сотрудничающих с ней, рассказали опрошенные РБК эксперты. Американский Минфин ранее заявил, что заключающие договоры с оператором карт «Мир» банки «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций».

Негативные последствия для банков могут быть существенно выше, чем доход от операций с российскими картами, считает управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев. В случае санкций они не смогут взаимодействовать с финансовой системой США и проводить операции в долларах, указал он.

Отказаться от сотрудничества с картами «Мир» могут банки тех стран, чьи интересы в отношении России незначительны и которые хотят сохранить стабильный диалог с Западом, отметил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. При этом он указал, что некоторые зарубежные банки, например, турецкие, которые захотят «усидеть на двух стульях», могут найти пути обхода санкций.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов считает, что турецкие банки могут вполне серьезно отнестись к риску санкций, поскольку неоднократно получали предупреждения от американских чиновников. Это же касается банков Казахстана, Киргизии и Армении, поскольку эти страны стараются не нарушать санкции США, отметил он. Именнов предполагает, что на предупреждения Вашингтона могут не обратить внимания белорусские банки, гораздо больше связанные с Россией, чем с США.