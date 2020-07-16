Аналитики оценили шансы на укрепление рубля осенью

По оценке большинства аналитиков, в третьем квартале курс российской валюты сохранится на уровне ₽71/долл. Ряд факторов указывает на возможность ее укрепления до ₽65, считают в Альфа-банке. Другие эксперты ждут ослабления до ₽75

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Аналитики Альфа-банка в своем обзоре от 15 июля спрогнозировали укрепление рубля в третьем квартале 2020 года, потенциально до 65 руб. за доллар. Они аргументируют это не таким резким сокращением импорта по итогам второго квартала, как ожидалось из-за пандемии, а следовательно, меньшим потенциалом его восстановления в конце лета — начале осени, сокращением дивидендных выплат, продолжающимися продажами ЦБ валюты по бюджетному правилу, а также ростом заимствований Минфина, которые могут привлечь инвесторов из-за рубежа.

Эти выводы поддерживают не все опрошенные РБК эксперты: против рубля играет ускоренное восстановление экономической активности и открытие границ. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg (участвует 41 экономист), средний курс национальной валюты в третьем квартале 2020 года составит 71,1 руб. за доллар., в четвертом — 71,6 руб. Разброс прогнозов — от 66 до 86 руб. за доллар.

Что происходило с рублем Повышенная волатильность на финансовых рынках началась в марте на фоне срыва договоренностей ОПЕК+ и распространения коронавируса: цены на нефть начали падать с уровней выше $45 до $25 за баррель и ниже. Рубль к 18 марта пробил отметку 80 за доллар. После достижения нового соглашения ОПЕК+ о сокращении с 1 мая добычи из-за снижения в кризис спроса на энергоносители рынки начали отыгрывать падение. К началу июня нацвалюта укрепилась до 69 руб. за доллар. Затем оптимизм на рынке начал угасать из-за опасений второй волны пандемии. К середине июля курс скорректировался до 71 руб. за доллар. Цены на нефть с просадками в отдельные дни продолжили восстанавливаться. По данным на 15 июля сентябрьские фьючерсы Brent торгуются на уровне $43 за баррель на фоне ожидаемого увеличения нефтедобычи странами ОПЕК+ на 2 млн барр. в сутки.

Аргументы в пользу укрепления

Во втором квартале 2020 года счет текущих операций России оказался профицитным: экспорт сократился на треть по сравнению с тем же периодом годом ранее — $67,9 млрд против $101,4 млрд, импорт товаров сократился не так значительно — на 13,5%, с $62 млрд до $53,6 млрд. Масштаб снижения импорта оказался более умеренным в сравнении с ожиданиями, говорится в обзоре центра макроэкономического анализа Альфа-банка (экономисты банка прогнозировали его падение тоже на треть).