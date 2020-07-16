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Аналитики оценили шансы на укрепление рубля осенью

По оценке большинства аналитиков, в третьем квартале курс российской валюты сохранится на уровне ₽71/долл. Ряд факторов указывает на возможность ее укрепления до ₽65, считают в Альфа-банке. Другие эксперты ждут ослабления до ₽75
Доллар/Рубль USD/RUB ₽70,990 +0,18% Купить
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Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Аналитики Альфа-банка в своем обзоре от 15 июля спрогнозировали укрепление рубля в третьем квартале 2020 года, потенциально до 65 руб. за доллар. Они аргументируют это не таким резким сокращением импорта по итогам второго квартала, как ожидалось из-за пандемии, а следовательно, меньшим потенциалом его восстановления в конце лета — начале осени, сокращением дивидендных выплат, продолжающимися продажами ЦБ валюты по бюджетному правилу, а также ростом заимствований Минфина, которые могут привлечь инвесторов из-за рубежа.

Эти выводы поддерживают не все опрошенные РБК эксперты: против рубля играет ускоренное восстановление экономической активности и открытие границ. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg (участвует 41 экономист), средний курс национальной валюты в третьем квартале 2020 года составит 71,1 руб. за доллар., в четвертом — 71,6 руб. Разброс прогнозов — от 66  до 86 руб. за доллар.

Что происходило с рублем

Повышенная волатильность на финансовых рынках началась в марте на фоне срыва договоренностей ОПЕК+ и распространения коронавируса: цены на нефть начали падать с уровней выше $45 до $25 за баррель и ниже. Рубль к 18 марта пробил отметку 80 за доллар. После достижения нового соглашения ОПЕК+ о сокращении с 1 мая добычи из-за снижения в кризис спроса на энергоносители рынки начали отыгрывать падение. К началу июня нацвалюта укрепилась до 69 руб. за доллар. Затем оптимизм на рынке начал угасать из-за опасений второй волны пандемии. К середине июля курс скорректировался до 71 руб. за доллар. Цены на нефть с просадками в отдельные дни продолжили восстанавливаться. По данным на 15 июля сентябрьские фьючерсы Brent торгуются на уровне $43 за баррель на фоне ожидаемого увеличения нефтедобычи странами ОПЕК+ на 2 млн барр. в сутки.

Аргументы в пользу укрепления

Во втором квартале 2020 года счет текущих операций России оказался профицитным: экспорт сократился на треть по сравнению с тем же периодом годом ранее — $67,9 млрд против $101,4 млрд, импорт товаров сократился не так значительно — на 13,5%, с $62 млрд до $53,6 млрд. Масштаб снижения импорта оказался более умеренным в сравнении с ожиданиями, говорится в обзоре центра макроэкономического анализа Альфа-банка (экономисты банка прогнозировали его падение тоже на треть).

«Умеренное снижение импорта товаров во втором квартале хотя и говорит об ограниченных возможностях импортозамещения, означает меньшие риски восстановления импорта в ближайшие месяцы», — пишут эксперты, замечая, что хотя существенное снижение импорта услуг (на 60% год к году, учитывает траты туристов за рубежом) по мере открытия границ сменится ростом, динамика импорта товаров — «более весомый фактор воздействия на курс».

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Фото: Reuters

Профицит счета текущих операций будет околонулевым в третьем квартале 2020 года, считают в Альфа-банке. Главную поддержку рублю окажет счет операций с капиталом (охватывает операции с капитальными трансфертами между резидентами и нерезидентами). В третьем квартале будут уменьшены дивидендные выплаты, что снизит риски давления на рубль, а также продолжатся продажи валюты по бюджетному правилу (при ценах на нефть ниже $42,4 за баррель ЦБ по поручению Минфина продает на рынке валюту из резервов для компенсации недополученных нефтегазовых доходов бюджета). В июле ЦБ продаст для ведомства $1,5 млрд, во втором квартале продажи составили $10,8 млрд.

Одновременно Минфин продолжит заимствования на долговом рынке, что может привлечь иностранных инвесторов, перечисляется в обзоре. Минфин планирует в третьем квартале занять 1 трлн руб., в таком случае приток иностранного капитала в российские облигации (за счет покупки ОФЗ нерезидентами) может составить $3 млрд, оценивают в Альфа-банке.

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Фото: Стоян Васев / ТАСС

Аргументы в пользу ослабления

В третьем квартале рубль может ослабнуть до 75 за доллар, прогнозирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: «Ослабляющие факторы для рубля — снижение объемов продажи валюты Центральным банком, почти двукратное по сравнению с июнем, а также восстановление импорта — экономика подает признаки оживления». С середины прошлой недели ЦБ сократил объем продажи валюты в рамках бюджетного правила вдвое — с 10,3 млрд руб. до 5,6 млрд. Порывай также напоминает, что в России часть дивидендных выплат приходится на непубличные компании, которые в отсутствие инвестиционных возможностей выведут большую часть денег в доллары. Этот фактор создаст давление на рубль в августе, считает он.

Мы уже видим открытие некоторых направлений для путешествий и, возможно, к концу третьего квартала начнется восстановление импорта услуг, считает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. «Как раз то, что импорт рухнул, означает, что мы увидим его возможное сильное восстановление», — отмечает Донец. Вдобавок не стоит ждать хороших новостей об экспорте: нет оснований ожидать повышения цен на нефть, и темпы восстановления импорта, по ее мнению, обгонят темпы восстановления экспорта.

«Укрепление рубля в диапазоне 65–70 руб. за доллар видится возможным лишь при нейтрализации вирусных угроз, уверенном восстановлении мировой экономики и, соответственно, сохранении рыночных настроений в зоне оптимизма», — считает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

Традиционно август достаточно нервный месяц для рынка, напоминает Донец. Такое бурное восстановление в последние два месяца само по себе создает риски коррекции в конце лета — начале осени, что может повлиять и на рубль. «Поэтому в третьем квартале мы видим ослабление рубля. Прогноз на конец года — 73,5 руб.», — сообщила она.

Рост давления в конце года

Геополитическая премия за риск инвестиций в Россию может увеличиться после ноября 2020 года, отмечается в обзоре Альфа-банка: «Текущее беспокойство рынка по поводу санкционных рисков является первой ласточкой того, что эта тема может опять вернуться на рынок». Президент США Дональд Трамп объявил о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге. А госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон склоняется к введению санкций против европейских компаний, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток 2».

Порывай называет два фактора, которые могут привести к избыточному ослаблению рубля, — вторая волна COVID и поражение президента США Дональда Трампа на выборах осенью. «До выборов в США жесткие санкции, вероятно, будут тормозиться, поэтому победа Демократической партии может негативно повлиять на ситуацию», — считает он.

Рыночная коррекция может оказаться весьма глубокой, если отчетность американских компаний покажет дальнейшее ухудшение финансовых показателей и в третьем квартале, предупреждает Покатович. Также на рынок повлияет и продолжающееся обострение отношений США и Китая.

Оснований ждать ужесточения американских санкций против России нет, но на фоне предвыборной кампании в США спекуляции на эту тему неизбежны, а они всегда нервируют инвесторов, заявил на пресс-конференции в среду, 15 июля, замглавы Минфина Тимур Максимов.

Автор: Павел Казарновский
Теги: рубль, инфляция
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