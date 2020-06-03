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Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

Если Россия столкнется с новой вспышкой коронавируса, доллар может вырасти до 90 руб., прогнозируют в ЦМАКП. Но большинство экономистов пока не ждут столь глубокого падения российской валюты
Доллар/Рубль USD/RUB ₽68,508 -0,32% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽76,978 +0,36% Купить
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Курс доллара может вырасти до 90 руб., в случае если в мире начнется вторая вспышка коронавируса и властям вновь придется вводить ограничения по его распространению, говорится в прогнозе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами. Экономисты считают, что с четвертого квартала 2020 года и до 2022 года нацвалюта будет колебаться в коридоре 87–91 руб. за доллар и только в 2023 году укрепится до 83–87 руб. за доллар. В оптимистичном сценарии курс доллара в четвертом квартале превышает отметку в 85 руб., в пессимистичном — отметку в 100 руб.

«В базовом сценарии осенью-зимой заложена вторая волна карантинных ограничений [в мире], поэтому будут очень низкие цены на нефть», — объяснил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. К ослаблению рубля также приведет сезонный спрос на валюту. «Всегда во втором полугодии идет закупка валюты импортерами и населением под новогодние праздники», — уточнил он.

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Согласно предпосылкам прогноза ЦМАКП, в России действующие карантинные меры продлятся до конца июня, а в четвертом квартале ожидается еще одна вспышка заболеваемости продолжительностью около двух месяцев с предполагаемыми потерями ВРП (валовой региональный продукт) крупных городов до 20%.

В начале года стабильность курса частично поддерживалась приходом валюты по старым нефтяным сделкам, заключенным по ценам «до феерического обвала», а также продажей валюты государством, сказал РБК Белоусов. Во второй половине года этих факторов, видимо, не будет. При этом Центральный банк в этом году продолжит проводить умеренно мягкую денежно-кредитную политику, чтобы не «идти против рынка», считает экономист.

ЦМАКП прогнозирует, что с конца 2020 года до конца 2021 года цены на нефть будут колебаться на уровне $35–37, спрос на нее будет расти медленно, а ограничения объемов экспорта сохранятся до конца 2021 года.

Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отпусков россиян дома
Экономика
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Перспективы рубля

Чтобы курс снизился до 80–90 руб. за доллар российская экономика должна просто вернуться к жизни, и тогда импорт, в том числе услуг, должен восстановиться: это увеличит спрос на валюту, и при текущих ценах на нефть рубль будет дешевле, рассуждает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Вторая вспышка заболеваемости коронавирусом может и не повлиять на динамику курса — все будет зависеть от масштабов и мер, которые принимаются для борьбы с ней, добавляет он: «Например, сейчас заражения не прекратились, а экономика восстанавливается и рубль укрепляется. Если же с ситуация с заболеваниями во время второй волны коронавируса будет тяжелая, значительно хуже чем сейчас, тогда 90 руб. за доллар — это не предел».

Чтобы курс доллара устойчиво ушел на уровень 90 руб. за доллар, потребуется коррекция бюджетного правила, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин: «Потому что при наличии бюджетного правила даже очень низкие цены на нефть нормально переживаются рублем».

Согласно бюджетному правилу все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения в $42,4 направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Когда цена на нефть падает ниже цены отсечения, недополученные доходы бюджета компенсируются продажей иностранной валюты из ФНБ на открытом рынке. Цена отсечения индексируется ежегодно на 2%. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина в начале мая говорила на пресс-конференции, что вопрос ее изменения сейчас неактуален. Кроме того, в этот кризис ЦБ при нефти дешевле $25 начал дополнительно продавать валюту из Фонда национального благосостояния, поступившую в рамках сделки по покупке правительством Сбербанка.

Брагин считает «очень спорным» сценарий с сильным снижением цен на нефть: «В первую волну мы входили с очень большими объемами добычи, в последнее же время добыча глобально снизилась. Есть уже готовая инфраструктура нового соглашения ОПЕК+, есть, конечно, вопросы к исполнению соглашения, но оно хотя бы уже есть — странам не нужно заново договариваться. Серьезно снизилась добыча в США. Условия, в которых будет стартовать новая волна распространения вируса, будут другими, такого обвального падения нефти ждать уже не стоит», — рассчитывает Брагин.

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Финансы
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Он также обращает внимание на то, что Россия выглядит выигрышнее на фоне остальных развивающихся стран с точки зрения кредитных метрик и в случае второй волны распродажа на рынках может быть более избирательной, не такой панической, как в марте. «Я в пессимистичный сценарий пока закладываю доллар около 80 руб.», — добавляет эксперт.

В последние дни рубль укрепился на уровнях ниже 70 руб. за доллар. В 17:55 среды, 3 июня, доллар торговался на Московской бирже около отметки в 68,7 руб. В июне рубль даже может достичь отметки в 67–67,35 руб. за доллар, но за этим последует «техническая коррекция в сторону повышения», говорится в обзоре аналитиков Газпромбанка.

Опрошенные РБК в начале недели аналитики говорили, что рубль сейчас слишком крепкий. Большинство из них ждут, что нацвалюта может опуститься до уровней 70–75 руб. к концу года: на это повлияют смягчение карантинных мер и сокращение валютных интервенций ЦБ. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, медианный курс доллара в третьем квартале составит 73,39 руб., в четвертом — 72 руб.

Автор: Павел Казарновский
Теги: курс доллара, коронавирус
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