ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,39 64,94 EUR Нал. 76,13 74,61 USD Бирж. 65,50 +0,25 EUR Бирж. 75,13 +0,34 USD ЦБ. 65,31 +0,00 EUR ЦБ. 74,86 -0,51 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6570,50 -0,60 IMOEX 2305,58 -0,13% RTSI 1106,82 -0,87% Brent 77,00 -3,40% DJIA 25193,84 -0,49% Nasdaq 7439,12 -0,40%
Эксперты назвали условия для роста доллара до 90 руб.
Лента новостей
ВТБ подал заявку на выкуп 100% Новороссийского комбината хлебопродуктов 22:39, Бизнес Десятки болельщиков ЦСКА пострадали в аварии эскалатора в Риме 22:37, Фотогалерея  Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 22:29, РБК и Philips СМИ опубликовали видео обрушения эскалатора в римском метро 22:16, Общество Эксперты назвали условия для роста доллара до 90 руб. 22:03, Экономика Лига чемпионов по футболу. «Рома» — ЦСКА. Онлайн 22:00, Спорт Лига чемпионов по футболу. «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус». Онлайн 22:00, Спорт Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 21:45, РБК и Мираторг СМИ рассказали о выкинувших взятку на дорогу под Петербургом чиновниках 21:35, Общество Киев исключил тюремное наказание для крымчан за проезд по Крымскому мосту 21:30, Политика При обрушении эскалатора в римском метро пострадали 30 фанатов ЦСКА 21:19, Общество Тренировки без боли: 5 главных ошибок начинающих спортсменов 21:13, Спецпроект РБК PINK Болтон рассказал о результатах переговоров с Путиным 21:07, Политика Болтон назвал сроки проведения встречи бизнес-совета России и США 21:03, Бизнес Суд в Швейцарии раскрыл причину отказа Абрамовичу в виде на жительство 20:59, Бизнес СМИ сообщили о переговорах «Спартака» с тренером тульского «Арсенала» 20:58, Спорт Под Рязанью столкнулись «КамАЗ» и пассажирский микроавтобус 20:43, Общество В Кремле заявили об ожидании приема Патрушева в США на высшем уровне 20:32, Политика СМИ узнали об обнаружении в машине саудовского консульства вещей Хашкаджи 20:16, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 20:09, РБК и Thomson Reuters Кремль анонсировал «нормальную двустороннюю встречу» Путина и Трампа 20:06, Политика ФАС предложила новые основания для блокировки сайтов в Рунете 19:59, Технологии и медиа В Астраханской области загорелся рынок «Хитрый» 19:53, Общество В Госдуме предложили урегулировать обработку больших данных 19:50, Технологии и медиа Встреча Путина и Болтона продолжалась полтора часа 19:50, Политика Как «токсичные» отношения в компании снижают ее финансовые показатели 19:50, РБК и Volkswagen Саудовская Аравия внесла иранский спецназ в список террористов 19:50, Политика Цена нефти Brent за день упала на $3,5 19:50, Экономика
Эксперты назвали условия для роста доллара до 90 руб.
Экономика, 22:03
0
Эксперты назвали условия для роста доллара до 90 руб.
Аналитики из РАНХиГС, Института Гайдара и Минэкономразвития считают, что при снижении цен на нефть на 25% и сохранении санкций курс рубля обвалится по отношению к доллару до 80–90 руб.
Фото: Reuters

Курс доллара может вырасти до 80–90 руб. в случае, если цена на нефть обрушится до $50–55 за баррель, а внешние санкции и покупки валюты на внутреннем рынке сохранятся. Об этом говорится в докладе (.pdf) аналитиков РАНХиГС, Института Гайдара и Минэкономразвития «Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития». Так эксперты оценили сценарии, заложенные в проекте федерального бюджета на ближайшие три года.

«По нашему мнению, при предполагаемом снижении цен на нефть на 25% от текущего уровня, продолжении действия бюджетного правила, предполагающего покупки валюты на внутреннем рынке в ФНБ, и сохранении внешних санкций риск более быстрого падения курса рубля, выход его на уровень 80–90 руб. за доллар при цене нефти $50–55 за баррель очень высок», — говорится в отчете.

В одобренном правительством проекте федерального бюджета на ближайший трехлетний срок заложено два варианта развития событий. И базовый, и консервативный план предусматривает снижение цен на нефть марки Urals. В базовом прогнозе говорится о том, что цены на углеводороды будут снижаться на протяжении всего периода с 2019 по 2021 год — с $69,6 за баррель в 2018-м до $57,9 в 2021-м. В консервативном плане заложено резкое падение цен до $42,5 за баррель к 2020 году и слабый рост до $45,9 в 2021–2024 годах.

Счетная палата сочла оптимистичным заложенный в проект бюджета курс рубля
Финансы

Курс рубля при этом, согласно базовому сценарию, снизится с 61,7 руб. за доллар в 2018 году до 64 руб. к 2021 году, а по консервативному — до 65,7 руб. за доллар. В Счетной палате заложенный в проект бюджета курс рубля сочли слишком оптимистичным.

Автор: Анна Трунина.
Теги: курс валют , Доллар , цены на нефть
Главное
Кремль анонсировал «нормальную двустороннюю встречу» Путина и Трампа Политика
Материалы по теме
Аналитики JPMorgan назвали рубль недооцененным Экономика
Орешкин отказался связывать нестабильность рубля с бюджетным правилом Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter