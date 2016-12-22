Эксперты назвали условия для роста доллара до 90 руб.

Аналитики из РАНХиГС, Института Гайдара и Минэкономразвития считают, что при снижении цен на нефть на 25% и сохранении санкций курс рубля обвалится по отношению к доллару до 80–90 руб.

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Курс доллара может вырасти до 80–90 руб. в случае, если цена на нефть обрушится до $50–55 за баррель, а внешние санкции и покупки валюты на внутреннем рынке сохранятся. Об этом говорится в докладе (.pdf) аналитиков РАНХиГС, Института Гайдара и Минэкономразвития «Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития». Так эксперты оценили сценарии, заложенные в проекте федерального бюджета на ближайшие три года.

«По нашему мнению, при предполагаемом снижении цен на нефть на 25% от текущего уровня, продолжении действия бюджетного правила, предполагающего покупки валюты на внутреннем рынке в ФНБ, и сохранении внешних санкций риск более быстрого падения курса рубля, выход его на уровень 80–90 руб. за доллар при цене нефти $50–55 за баррель очень высок», — говорится в отчете.

В одобренном правительством проекте федерального бюджета на ближайший трехлетний срок заложено два варианта развития событий. И базовый, и консервативный план предусматривает снижение цен на нефть марки Urals. В базовом прогнозе говорится о том, что цены на углеводороды будут снижаться на протяжении всего периода с 2019 по 2021 год — с $69,6 за баррель в 2018-м до $57,9 в 2021-м. В консервативном плане заложено резкое падение цен до $42,5 за баррель к 2020 году и слабый рост до $45,9 в 2021–2024 годах.

Курс рубля при этом, согласно базовому сценарию, снизится с 61,7 руб. за доллар в 2018 году до 64 руб. к 2021 году, а по консервативному — до 65,7 руб. за доллар. В Счетной палате заложенный в проект бюджета курс рубля сочли слишком оптимистичным.