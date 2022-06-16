Глава «Открытия» предсказал доллар не выше 70 руб. к концу года
Курс доллара к концу 2022 года может сохраниться на текущем уровне, но вряд ли превысит 70 руб., заявил журналистам в рамках ПМЭФ-2022 глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.
«Вряд ли к концу 2022 года стоимость одного доллара будет выше, чем 70 руб., а может, доллар и будет близок к нынешним значениям», — сказал он.
Свой прогноз по курсу рубля до конца года он объяснил «объективным положением российского платежного баланса».
Биржевой курс доллара на 16:00 мск составляет 56,5 руб., евро — 58,7 руб., следует из данных Мосбиржи. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 16 июня, составляет 56,6 руб., евро — 59,1 руб.
По мнению главы банка «Открытие», мировую экономику в этом году не ожидает рецессия, но это может произойти в 2023 году.
«На нас это скажется в минимальной мере, потому что от огромного инвестиционного рынка мы де-факто отрезаны, и что можно было потерять на инвестиционном рынке, наши клиенты уже, к сожалению, потеряли», — сказал Задорнов.
На фоне российской спецоперации на Украине и последовавших за ней западных санкций в марте рубль обвалился до рекордных значений. 11 марта доллар стоил 120,3 руб., а евро — 132,9 руб.
После этого ЦБ начал валютные интервенции, обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, а также ввел ограничения на сумму переводов для физлиц, снятие и покупку наличной валюты. Кроме того, президент России Владимир Путин перевел расчеты за газ для недружественных стран в рубли.
На этом фоне российская валюта начала укрепляться, к концу мая курс доллара опустился до 56,9 руб., евро — до 58,8 руб. Тогда же Минэкономразвития заявило, что укрепление рубля достигло пиковых значений.
Комментируя ситуацию с рублем, министр экономического развития Максим Решетников говорил, что такой курс в долгосрочном плане представляет собой проблему, поскольку он делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке.
О том, что рубль «переукреплен», заявлял и первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, наиболее оптимальным и комфортным для экономики был бы курс в районе от 70 до 80 руб. за доллар.
По мнению министра финансов Антона Силуанова, для России важнее не конкретный курс рубля, а его предсказуемость для участников внешнеэкономической деятельности.