Решетников заявил о необходимости возврата к «равновесному курсу» рубля

Текущий высокий курс рубля делает продукцию из России неконкурентной, нужно возвращаться к равновесному курсу, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, в финансовой сфере Россия поэтапно снимает ограничения

Максим Решетников (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Высокий курс рубля делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке, в то время как курс доллара находится вблизи локального минимума, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, передает ТАСС.

«Тот курс, который сейчас есть, — он в долгосрочном плане представляет проблему, потому что реальный эффективный курс на 40% крепче, чем за последние пять лет. Это означает серьезный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет все больше ощущать давление, конкурировать с ними, проигрывать эту конкуренцию», — сказал Решетников, выразив мнение, что необходимо возвращаться к прежнему, равновесному курсу рубля.

Глава Минэкономразвития также отметил, что Россия поэтапно снимает ограничения в финансовой сфере, а у Центробанка есть возможность для нового снижения ключевой ставки в начале июня.

По сравнению с началом марта рубль более чем вдвое укрепился к доллару и евро — по мнению аналитиков, этому способствовали ограничения на движение капитала, введенные ЦБ и Минфином (обязательства по продаже экспортной выручки, лимиты на снятие наличной валюты в российских банках, запрет на продажу ценных бумаг нерезидентов и другие).

Однако после снижения ключевой ставки ЦБ до 11% ситуация изменилась: еще на момент сообщения о внеплановом заседании Центробанка рубль ослаб по отношению к иностранным валютам — с примерно 56 руб. на момент открытия торгов до 59,3 руб. на вечер 25 мая к доллару и с 57,9 до почти 61 руб. к евро. На 17:17 26 мая курс доллара вырос до 65,4 руб., а евро — до 69,8.

В начале марта ЦБ запретил банкам продавать наличную валюту за рубли. Снять ее в долларах (позднее регулятор разрешил снятие и в евро) могли только те, у кого уже был валютный счет, при этом сумма ограничивалась $10 тыс. Безналично клиенты банков могут покупать любую валюту и открывать новые счета и вклады. В конце апреля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что введенные до сентября ограничения вряд ли снимут досрочно, добавив, что ЦБ будет следить за развитием ситуации.

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В мае Банк России снял ограничения на продажу наличной иностранной валюты за рубли, сделав исключение для доллара и евро. В ЦБ указали, что по долларам и евро до 9 сентября сохраняются введенные прежде ограничения: граждане могут купить только валюту, поступившую в кассы с 9 апреля. Ее разрешили продавать с 18 апреля.