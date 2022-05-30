Силуанов заявил о необходимости предсказуемого курса рубля
Для России важны не столько параметры курса рубля, сколько его предсказуемость, заявил министр финансов Антон Силуанов, в интервьютелеканалу CGTN.
«Курс у нас стабилизировался. И мы сейчас принимаем все меры, чтобы он был уже прогнозируемый для участников внешнеэкономической деятельности. На наш взгляд, не столько важно, на каких параметрах курс, сколько важна его предсказуемость. Сейчас создаем условия для такой предсказуемости», — сказал Силуанов.
После начала военной операции России на Украине и западных санкций курс доллара и евро к рублю побил рекорды. 11 марта доллар стоил 120,3 руб., а евро — 132,9 руб. ЦБ начал валютные интервенции, обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, запретил банкам проводить переводы из России нерезидентам из «недружественных стран», ограничил сумму переводов для физлиц, снятие и покупку наличной валюты. Позднее Центробанк смягчил некоторые из этих ограничений.
После предпринятых мер курсы иностранных валют начали снижаться вплоть до значений 2015 года. Так, к 25 мая курс доллара опустился до 55,8 руб., а евро стоил чуть меньше 58 руб. В то же время министерство экономического развития заявило РБК, что укрепление рубля достигло пиковых значений.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил о необходимости возврата к равновесному курсу рубля — по его словам, высокий курс делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке. «Это означает серьезный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет все больше ощущать давление, конкурировать с ними, проигрывать эту конкуренцию», — пояснил Решетников.
Эксперты Академии наук назвали золотой серединой курс доллара в 60-65 руб. В РАН сочли, что текущее укрепление рубля позитивно для сдерживания внутренних цен, но негативно влияет на доходы бюджетной системы и издержки экспортеров, а также поддержали мнение Решетникова о негативном влиянии такого курса рубля на конкурентоспособность российских производителей на внутреннем и внешнем рынках.
После снижения ключевой ставки ЦБ до 11% ситуация изменилась: доллар и евро снова стали расти по отношению к рублю. Позднее российская валюта отыграла свои позиции — на утро 30 мая курс доллара упал на 4% до 64 руб., а курс евро снизился на 4,4% и составил 66,6 руб.
Эксперты считают, что новый рост курса рубля произошел на фоне продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов., но после окончания налогового периода не стоит ожидать сильного укрепления российской валюты.