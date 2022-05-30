Силуанов заявил о необходимости предсказуемого курса рубля

Предсказуемость курса рубля для России важнее, чем его параметры, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, сейчас предпринимаются усилия для поддержания этой предсказуемости для участников внешнего рынка

Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Для России важны не столько параметры курса рубля, сколько его предсказуемость, заявил министр финансов Антон Силуанов, в интервьютелеканалу CGTN.

«Курс у нас стабилизировался. И мы сейчас принимаем все меры, чтобы он был уже прогнозируемый для участников внешнеэкономической деятельности. На наш взгляд, не столько важно, на каких параметрах курс, сколько важна его предсказуемость. Сейчас создаем условия для такой предсказуемости», — сказал Силуанов.

После начала военной операции России на Украине и западных санкций курс доллара и евро к рублю побил рекорды. 11 марта доллар стоил 120,3 руб., а евро — 132,9 руб. ЦБ начал валютные интервенции, обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, запретил банкам проводить переводы из России нерезидентам из «недружественных стран», ограничил сумму переводов для физлиц, снятие и покупку наличной валюты. Позднее Центробанк смягчил некоторые из этих ограничений.

После предпринятых мер курсы иностранных валют начали снижаться вплоть до значений 2015 года. Так, к 25 мая курс доллара опустился до 55,8 руб., а евро стоил чуть меньше 58 руб. В то же время министерство экономического развития заявило РБК, что укрепление рубля достигло пиковых значений.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил о необходимости возврата к равновесному курсу рубля — по его словам, высокий курс делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке. «Это означает серьезный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет все больше ощущать давление, конкурировать с ними, проигрывать эту конкуренцию», — пояснил Решетников.

Эксперты Академии наук назвали золотой серединой курс доллара в 60-65 руб. В РАН сочли, что текущее укрепление рубля позитивно для сдерживания внутренних цен, но негативно влияет на доходы бюджетной системы и издержки экспортеров, а также поддержали мнение Решетникова о негативном влиянии такого курса рубля на конкурентоспособность российских производителей на внутреннем и внешнем рынках.

Читайте на РБК Pro Pro Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку Статьи Pro Как упали цены на рекламу в мобильных приложениях РФ и Украины Как упали цены на рекламу в мобильных приложениях РФ и Украины Исследования Pro Telegram все ближе к мечте о супераппе. Чего еще в нем не хватает бизнесу Telegram все ближе к мечте о супераппе. Чего еще в нем не хватает бизнесу Прогнозы Pro Почему мы видим сны: 5 теорий Почему мы видим сны: 5 теорий Статьи Pro Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Статьи Pro Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется Статьи Pro x The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Исследования Pro Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Статьи

После снижения ключевой ставки ЦБ до 11% ситуация изменилась: доллар и евро снова стали расти по отношению к рублю. Позднее российская валюта отыграла свои позиции — на утро 30 мая курс доллара упал на 4% до 64 руб., а курс евро снизился на 4,4% и составил 66,6 руб.

Эксперты считают, что новый рост курса рубля произошел на фоне продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов., но после окончания налогового периода не стоит ожидать сильного укрепления российской валюты.