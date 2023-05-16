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Экс-глава SVB связал крах своего банка с настроениями в соцсетях

Бывший глава SVB связал крах банка с ростом ставок ФРС и настроениями в соцсетях
Из-за того, что СМИ сравнивали ситуацию в Silicon Valley Bank c обанкротившимся ранее криптовалютным Silvergate, в интернете распространились слухи, которые привели к «беспрецедентному банковскому бегству», заявил экс-глава SVB
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Крах Silicon Valley Bank (SVB), банкротство которого стало крупнейшим в США после кризиса 2008 года, связан с самым быстрым за последние десятилетия темпом роста ключевой ставки Федеральной резервной системы в сочетании с «негативными настроениями в социальных сетях», считает бывший главный исполнительный директор SVB Financial Грег Беккер. Об этом сообщает Bloomberg.

SVB был создан в 1983 году и обслуживал в основном стартапы и инвесторов. Банк занимал 16-е место по величине активов в стране (на конец 2022 года активы составляли $211,8 млрд, из них $120,1 млрд — инвестиции в ценные бумаги, $73,6 млрд — выданные кредиты). В 2022 году он оценивался в $40 млрд. Помимо SVB, в США этой весной обанкротились еще четыре банка: Silvergate Capital Corp, Signature Bank и First Republic Bank.

В письменных показаниях, подготовленных для слушаний в сенате США во вторник, 16 мая, Беккер заявил, что СМИ сравнивали ситуацию в SVB и криптовалютном Silvergate, который закрылся за несколько дней до краха Silicon Valley Bank. «Падение Silvergate и связь с SVB вызвали слухи и заблуждения, которые быстро распространились в интернете; это привело к началу того, что впоследствии оказалось беспрецедентным банковским бегством», — написал Беккер.

По его словам, впоследствии «набеги на банки» усилились, и 9 марта из SVB в течение десяти часов было выведено $42 млрд депозитов, или примерно $1 млн в секунду. При этом Беккер признал упущения со стороны руководства банка, которые выявили аудиторы и регулирующие органы.

«Я никогда не предполагал, что эти беспрецедентные события могут произойти с SVB, и твердо верю, что руководство и я приняли наилучшие решения, какие только могли», — сказал Беккер. Он назвал покупку SVB холдингом First Citizens Bank «разрушительной в личном и профессиональном плане» и заявил, что сожалеет о том, «как это повлияло на сотрудников, клиентов и акционеров SVB».

Крах банков во многом связывали с паникой на рынке: на фоне оттока средств клиентов банки были вынуждены с убытком распродавать портфели облигаций, стоимость которых упала из-за роста ставок, но, по мнению основателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, ответственность за кризис лежит на руководстве банков. Глава JPMorgan Джейми Даймон заявил, что на этом фоне шансы на рецессию в США выросли, а над экономикой страны нависли «грозовые тучи». Президент США Джо Байден заверял, что банковской системе страны ничто не угрожает. Несмотря на это, агентство Moody’s изменило прогноз для нее со стабильного на негативный.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Silicon Valley Bank Банкротство банковский кризис
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