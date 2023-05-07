Баффетт назвал ответственных за крах банков

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
На Каховской ГЭС начали контролируемый сброс для снижения уровня воды Общество, 11:58
Квартал с историей: неоготика краснокирпичной Пресни РБК и Forma, 11:55
Российский хоккеист устроил драку с канадцем в матче плей-офф НХЛ. Видео Спорт, 11:51
ZARA забывается: как российский фешен строит маркетинговую стратегию-2023 Pro, 11:28
Россиянин дебютировал в UFC с победы нокаутом в первом раунде. Видео Спорт, 11:21
Суд приговорил пытавшегося отправить военные награды в Польшу россиянина Политика, 11:21
Не ипотека и прозаичный ремонт: как использовать деньги с умом РБК и Цифра брокер, 11:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Цена короны. На что живет и чем владеет британская королевская семья Политика, 11:00
Что случилось в мире Hi-Tech: от Google Pixel Fold до российского Tinder Life, 11:00
Непобежденный российский боец выиграл седьмой бой в UFC подряд Спорт, 10:54
Рогов заявил о сохраняющейся вероятности контрнаступления ВСУ Политика, 10:48
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 10:45
Баффетт назвал ответственных за крах банков Финансы, 10:34
Ясновидение или симптом болезни: почему появляется дежав Pro, 10:33
Банковский кризис на Западе ,  
0 

Баффетт назвал ответственных за крах банков

Баффетт: руководство обанкротившихся банков должно нести ответственность за кризис
Уоррен Баффетт раскритиковал «безумные предложения» по кредитам First Republic, четвертого обанкротившегося в США банка с начала года. В марте миллиардер провел консультации с сотрудниками администрации Байдена о кризисе в отрасли
Уоррен Баффетт
Уоррен Баффетт (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Основатель финансового холдинга Berkshire Hathaway, миллиардер Уоррен Баффетт считает, что руководители обанкротившихся в США банков должны нести ответственность за ошибки, которые привели к их краху, передает Bloomberg.

Выступая на ежегодном общем собрании Berkshire Hathaway, Баффетт упомянул недавно обанкротившийся First Republic Bank, который занимал 14-е место в стране по активам. Банк выдавал «гигантские, не обеспеченные ипотечные кредиты» по фиксированным ставкам, в некоторых случаях на десять лет, что миллиардер посчитал «безумным предложением». Ранее соратник Баффетта, вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway Чарли Мангер назвал одной из проблем американских банков «безнадежные кредиты» в сфере коммерческой недвижимости.

First Republic в начале мая перешел под внешнее управление Федеральной корпорации страхования вкладов США (FDIC). Все депозиты, включая незастрахованные, и другие активы перешли одному из крупнейших финансовых конгломератов — JPMorgan Chase & Co. После краха First Republic Bank акции небольших региональных банков устремились вниз, а вкладчики «бросились забирать свои деньги», писала NYT.

С начала года First Republic Bank стал четвертым американским банком, потерпевшим крах. В марте обанкротились Silvergate Capital Corp, Silicon Valley Bank (SVB, 16-е место по активам) и Signature Bank. По словам Баффетта, если бы власти США не гарантировали доступ вкладчиков SVB к своим депозитам, подавляющее большинство которых не было покрыто страховкой Федеральной корпорации по страхованию вкладов, это обернулось бы катастрофой для страны.

В марте Reuters и Bloomberg сообщали, что сотрудники администрации президента Джо Байдена провели с Баффеттом консультации относительно банковского кризиса. Обсуждение было сосредоточено на возможных инвестициях миллиардера в региональный банковский сектор США, но основатель Berkshire Hathaway также давал советы и рекомендации относительно текущей ситуации. В начале мая FT отмечала, что, хотя холдинг известен поддержкой американских банков во время финансовой нестабильности (например, в кризис 2008 года Berkshire Hathaway вложил $5 млрд в Goldman Sachs, в 2011 году — столько же в Bank of America), от нынешних проблем компания пока остается в стороне.

По состоянию на 7 мая Баффетт занимает шестое место в рейтинге богатейших людей по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в $112,8 млрд.

Читайте на РБК Pro
«Да мне уже ничего не поможет»: как убедить родителей пойти к врачу
Криптовалюту могут признать ценной бумагой. Каковы риски
Наши люди на Балканах: как россияне открывают бизнес в Сербии
ФРС в десятый раз повысила ставку. Приблизит ли это рецессию
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Уоррен Баффетт Berkshire Hathaway Банк банковский кризис
Материалы по теме
Акции региональных банков в США резко упали
Финансы
JPMorgan купит рухнувший First Republic Bank
Финансы
Инвестор и партнер Уоррена Баффетта назвал одну из проблем банков США
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter