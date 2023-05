Баффетт назвал ответственных за крах банков

Уоррен Баффетт раскритиковал «безумные предложения» по кредитам First Republic, четвертого обанкротившегося в США банка с начала года. В марте миллиардер провел консультации с сотрудниками администрации Байдена о кризисе в отрасли

Уоррен Баффетт (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Основатель финансового холдинга Berkshire Hathaway, миллиардер Уоррен Баффетт считает, что руководители обанкротившихся в США банков должны нести ответственность за ошибки, которые привели к их краху, передает Bloomberg.

Выступая на ежегодном общем собрании Berkshire Hathaway, Баффетт упомянул недавно обанкротившийся First Republic Bank, который занимал 14-е место в стране по активам. Банк выдавал «гигантские, не обеспеченные ипотечные кредиты» по фиксированным ставкам, в некоторых случаях на десять лет, что миллиардер посчитал «безумным предложением». Ранее соратник Баффетта, вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway Чарли Мангер назвал одной из проблем американских банков «безнадежные кредиты» в сфере коммерческой недвижимости.

First Republic в начале мая перешел под внешнее управление Федеральной корпорации страхования вкладов США (FDIC). Все депозиты, включая незастрахованные, и другие активы перешли одному из крупнейших финансовых конгломератов — JPMorgan Chase & Co. После краха First Republic Bank акции небольших региональных банков устремились вниз, а вкладчики «бросились забирать свои деньги», писала NYT.

С начала года First Republic Bank стал четвертым американским банком, потерпевшим крах. В марте обанкротились Silvergate Capital Corp, Silicon Valley Bank (SVB, 16-е место по активам) и Signature Bank. По словам Баффетта, если бы власти США не гарантировали доступ вкладчиков SVB к своим депозитам, подавляющее большинство которых не было покрыто страховкой Федеральной корпорации по страхованию вкладов, это обернулось бы катастрофой для страны.

В марте Reuters и Bloomberg сообщали, что сотрудники администрации президента Джо Байдена провели с Баффеттом консультации относительно банковского кризиса. Обсуждение было сосредоточено на возможных инвестициях миллиардера в региональный банковский сектор США, но основатель Berkshire Hathaway также давал советы и рекомендации относительно текущей ситуации. В начале мая FT отмечала, что, хотя холдинг известен поддержкой американских банков во время финансовой нестабильности (например, в кризис 2008 года Berkshire Hathaway вложил $5 млрд в Goldman Sachs, в 2011 году — столько же в Bank of America), от нынешних проблем компания пока остается в стороне.

По состоянию на 7 мая Баффетт занимает шестое место в рейтинге богатейших людей по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в $112,8 млрд.