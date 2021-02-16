Суд раскрыл детали утечки данных клиентов из Сбербанка в 2019 году

Данные как минимум 5 тыс. кредитных карт клиентов Сбербанка в Сеть выгрузил начальник сектора управления прямых продаж. Для этого ему потребовались права администратора, более десяти часов, корпоративная почта и флеш-карта на 8 Гб

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Красногорский городской суд Московской области раскрыл детали утечки клиентских данных из Сбербанка в 2019 году: данные украл начальник сектора управления прямых продаж Московского банка, он воспользовался правами администратора и скачал файл из внутренний сети Сбербанка, а затем с помощью почты и флеш-карты переправил их на домашний ноутбук. Об этом говорится в материалах суда, которые последний раз обновлялись 29 января 2021 года.

В октябре 2019 года «Коммерсантъ» написал о сообщении в теневом сегменте интернета о продаже данных 60 млн кредитных карт Сбербанка. В бесплатном пробнике содержалось около 200 записей, утечку которых подтвердил Сбербанк. В утечке был обвинен сотрудник кредитной организации. Всего, по сообщению банка, ему удалось продать 5 тыс. учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка.

В сентябре 2020 года Красногорский городской суд Московской области вынес приговор бывшему начальнику сектора управления прямых продаж Московского банка ПАО «Сбербанк» Сергею Зеленину за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну. Суд приговорил его к лишению свободы на срок два года и десять месяцев в колонии-поселении и обязал выплатить 25,8 млн руб. Сбербанку за нанесение ущерба деловой репутации.

Преступление экс-сотрудник Сбербанка совершил в связи с имеющимися у него финансовыми трудностями, говорится в приговоре суда.