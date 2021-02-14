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Пандемия коронавируса ,  
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Греф оценил спад российской экономики в 2020 году

Глава Сбербанка ожидает, что падение ВВП по итогам 2020 года составит около 3,4%. Это хуже предварительной оценки Росстата: по подсчетам ведомства, российская экономика сократилась на 3,1%, что стало максимумом за 11 лет
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Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Падение ВВП России по итогам 2020 года составит около 3,4%, такую оценку в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» дал глава Сбербанка Герман Греф.

По его мнению, такие результаты «очень неплохие в сравнении с другими странами». Этого удалось добиться в том числе благодаря мерам поддержки властей, введенным из-за пандемии, считает глава Сбербанка. Он назвал их «точечными, но достаточно эффективными».

К числу самых эффективных мер Греф отнес три инструмента: льготную ипотеку под 6,5%, льготные кредиты на поддержку занятости под 2% и прямую помощь гражданам с детьми. «С одной стороны, бюджет очень немного потратил, а с другой стороны, ипотека выросла на 20% в прошлом году. Это очень, очень хороший показатель, помогло очень многим людям приобрести жилье», — отметил глава Сбербанка (цитата по «РИА Новости»).

Падение экономики России из-за пандемии стало максимальным за 11 лет
Экономика
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Предоставление льготных кредитов компаниям, которые сумели сохранить рабочие места, Греф назвал «уникальным для мира инструментом, который очень позитивно сработал».

Он добавил, что банкам пришлось формировать большое количество резервов из-за заемщиков, которые в этом году потребуют поддержки. По оценке Сбербанка, в реструктуризации будут нуждаться около шести отраслей, о каких именно идет речь, Греф не уточнил.

В начале февраля первую оценку падения ВВП за 2020 год представил Росстат. По его данным, он сократился на 3,1% в годовом выражении. В ведомстве отметили, что российская экономика столкнулась в прошлом году не только с шоком из-за пандемии и карантинных ограничений, но и с мощным спадом спроса на нефть. Торможение экономики стало максимальным за 11 лет: сильнее ВВП падал по итогам 2009 года — на 7,8%, отмечал Росстат. В Минэкономразвития ожидали снижения на 3,9%.

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Глава министерства Максим Решетников заявил, что российская экономика начала постепенно восстанавливаться. По его словам, в первом квартале текущего года она «не дотягивает» до показателей того же периода 2020 года, когда не было ограничений из-за коронавируса, но власти рассчитывают, что во втором и третьем кварталах эти значения удастся превзойти.

Автор
Наталия Анисимова
Герман Греф Сбербанк экономика ВВП
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