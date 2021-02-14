Греф оценил спад российской экономики в 2020 году

Глава Сбербанка ожидает, что падение ВВП по итогам 2020 года составит около 3,4%. Это хуже предварительной оценки Росстата: по подсчетам ведомства, российская экономика сократилась на 3,1%, что стало максимумом за 11 лет

Герман Греф (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Падение ВВП России по итогам 2020 года составит около 3,4%, такую оценку в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» дал глава Сбербанка Герман Греф.

По его мнению, такие результаты «очень неплохие в сравнении с другими странами». Этого удалось добиться в том числе благодаря мерам поддержки властей, введенным из-за пандемии, считает глава Сбербанка. Он назвал их «точечными, но достаточно эффективными».

К числу самых эффективных мер Греф отнес три инструмента: льготную ипотеку под 6,5%, льготные кредиты на поддержку занятости под 2% и прямую помощь гражданам с детьми. «С одной стороны, бюджет очень немного потратил, а с другой стороны, ипотека выросла на 20% в прошлом году. Это очень, очень хороший показатель, помогло очень многим людям приобрести жилье», — отметил глава Сбербанка (цитата по «РИА Новости»).

Предоставление льготных кредитов компаниям, которые сумели сохранить рабочие места, Греф назвал «уникальным для мира инструментом, который очень позитивно сработал».