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Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
В банке рассказали, что причастный к утечке сотрудник продал в даркнете данные 5 тыс. учетных записей кредитных карт. В Сбербанке заверили, что большинство из них были неактивными

Руководство Сбербанка в рамках расследования, связанного с утечкой данных клиентов, выявило новые факты по этому делу. Об этом говорится в сообщении банка.

Там рассказали, что сотрудник, причастный к утечке, в конце сентября продал в даркнете одной из преступных групп в общей сложности 5 тыс. учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка. Продажа этих данных проходила в несколько траншей, уточнили в банке.

В пресс-службе отметили, что значительное количество проданных им карт были устаревшими и неактивными. «Данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет», — заключили в Сбербанке.

Финансы
Греф сообщил о 35 подозреваемых в утечке данных клиентов Сбербанка

В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка. В объявлении утверждалось, что в распоряжении злоумышленников имеются данные 60 млн карт. Близкий к ЦБ источник рассказал газете, что речь может идти о «выгрузке базы» банка.

Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов. При этом в банке отметили, что деньги клиентов находятся в безопасности, так как CVV-коды, логины и пароли от интернет-банка в открытый доступ не попали.

В конце прошлой недели Сбербанк сообщил, что нашел виновного в утечке. Им оказался сотрудник компании, который руководил «сектором в одном из бизнес-подразделений банка». Преступление, как отметили в Сбербанке, было раскрыто за «считаные часы» и подозреваемый сознался в преступлении.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Сбербанк, утечка данных, Кредитные карты
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