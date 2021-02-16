Греф рассказал о спасенных Сбербанком от мошенников ₽57 млрд

Герман Греф (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

В 2020 году Сбербанк предотвратил попытки хищений у клиентов на 57 млрд руб., которые пытались совершить мошенники. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Прошлый год был в этом смысле чрезвычайно напряженным, потому что был всплеск роста кибермошенничества по всем направлениям. Это самый тяжелый год был в этом смысле и мы очень много делали в части взаимодействия как с правоохранительными органами, так и с регулятором, целый ряд решений были приняты регулятором в части усиления надзора», — рассказал Греф.

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