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Финансы ,  
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Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов
Банк утверждает, что виновный — сотрудник компании, который руководил «сектором в одном из бизнес-подразделений банка», он дал признательные показания. Преступление, как утверждается, было раскрыто за «считанные часы»
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Фото: Андрей Гордеев / ТАСС
Сбербанк совместно с правоохранительными органами установил виновного в утечке персональных данных клиентов. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

По информации кредитной организации, им стал сотрудник банка 1991 года рождения, «руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка». Банк утверждает, что у работника был доступ к базам данных клиентов и что он пытался украсть информацию о клиентах «в корыстных целях».

Финансы
Крупнейший банк признал утечку данных клиентов

В сообщении говорится, что сотрудник дал признательные показания, правоохранительные органы ведут с ним процессуальные действия. В банке заверили, что дальнейшей угрозы утечки, кроме уже ушедших в Сеть данных о картах 200 клиентов, нет.

«Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора», — приводятся в сообщении слова президента кредитной организации Германа Грефа. Он заявил, что преступление было раскрыто «в течение считанных часов».

Финансы
Сбербанк назвал версии утечки данных своих клиентов

В начале октября «Коммерсантъ» сообщил, что в Сети появились объявления о продаже личных данных клиентов Сбербанка. Авторы предложения утверждали, что у них якобы есть доступ к данным 60 млн карт. Близкий к ЦБ источник газеты утверждал, что речь может идти о «выгрузке базы» банка.

Сбербанк подтвердил утечку данных только 200 клиентов, назвав основной версией произошедшего «преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора». В банке отметили, что деньги клиентов находятся в безопасности, так как CVV-коды и логины и пароли от интернет-банка в открытый доступ не попали.

Авторы: Евгения Чернышова, Артём Губенко
Теги: Сбербанк, утечка данных
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