Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов

По информации кредитной организации, им стал сотрудник банка 1991 года рождения, «руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка». Банк утверждает, что у работника был доступ к базам данных клиентов и что он пытался украсть информацию о клиентах «в корыстных целях».
В сообщении говорится, что сотрудник дал признательные показания, правоохранительные органы ведут с ним процессуальные действия. В банке заверили, что дальнейшей угрозы утечки, кроме уже ушедших в Сеть данных о картах 200 клиентов, нет.
«Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора», — приводятся в сообщении слова президента кредитной организации Германа Грефа. Он заявил, что преступление было раскрыто «в течение считанных часов».