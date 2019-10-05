Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов

Банк утверждает, что виновный — сотрудник компании, который руководил «сектором в одном из бизнес-подразделений банка», он дал признательные показания. Преступление, как утверждается, было раскрыто за «считанные часы»

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Сбербанк совместно с правоохранительными органами установил виновного в утечке персональных данных клиентов. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

По информации кредитной организации, им стал сотрудник банка 1991 года рождения, «руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка». Банк утверждает, что у работника был доступ к базам данных клиентов и что он пытался украсть информацию о клиентах «в корыстных целях».

В сообщении говорится, что сотрудник дал признательные показания, правоохранительные органы ведут с ним процессуальные действия. В банке заверили, что дальнейшей угрозы утечки, кроме уже ушедших в Сеть данных о картах 200 клиентов, нет.

«Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора», — приводятся в сообщении слова президента кредитной организации Германа Грефа. Он заявил, что преступление было раскрыто «в течение считанных часов».