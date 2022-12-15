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У Росбанка появилась обязанность не уходить в убыток из-за фонда Потанина

Росбанк, перешедший от французских акционеров к структурам Владимира Потанина, в том числе благотворительному фонду, теперь не может уходить в убыток и должен платить дивиденды. Об этом РБК рассказала глава банка Наталья Воеводина
Наталья Воеводина
Наталья Воеводина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

У Росбанка появилось обязательство не уходить в убыток — это связано с тем, что одним из акционеров кредитной организации стал благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина. Об этом в интервью РБК рассказала председатель правления Росбанка Наталья Воеводина.

«Есть одно изменение, в KPI или наших целях, которое, наверное, стоит обозначить. Это размер чистой прибыли, которую банк должен производить для того, чтобы выплачивать дивиденды нашему основному акционеру. Основной акционер у нас — это благотворительный фонд, у него есть целевые капиталы. И выплаченные дивиденды будут направлены на благотворительные программы, которые финансируются из этих целевых капиталов, — спорт, культура, образование. Вот такой дополнительный смысл формирования социального капитала у нас появился», — отметила Воеводина.

Росбанк, ранее принадлежавший французской группе Societe Generale, в апреле был продан «Интерросу» Владимира Потанина — компания владела банком до продажи французам. По данным «Коммерсанта», сделка прошла с большим дисконтом (цена составила 0,2–0,3 капитала кредитной организации) и оперативно из-за риска расширения западных санкций против миллиардера. В июне ограничения против Потанина ввела Великобритания. А в сентябре «Интеррос» анонсировал передачу благотворительному фонду Потанина до 50% акций Росбанка. Сам бизнесмен говорил, что это связано не столько с санкционными рисками, сколько с тем, что он «стремился выполнить ранее заявленное обещание — наполнить эндаумент своего благотворительного фонда до 100 млрд руб.». Сейчас 47,5% акций Росбанка переданы в благотворительный фонд, 45% осталось у «Интерроса» и 7,5% акций выкупил банк, чтобы передать их на программу мотивации сотрудников, напомнила РБК Воеводина.

«Такая акционерная структура определяет дивидендную политику на следующий этап нашей жизни. Нам, действительно, надо при соблюдении всех нормативов Центрального банка, прежде всего нормативов достаточности капитала, производить тот объем [чистой прибыли], из которого мы будем выплачивать дивиденды каждый год. Для того чтобы эта прибыль от 47,5% акций, принадлежащих фонду, направлялась на реализацию благотворительных программ. Это вот наша печка, от которой мы пляшем, от которой формируем наши бизнес-планы. Это для нас основное», — сказала она.

Воеводина подтвердила, что теперь у банка есть обязательство не заканчивать какой-либо период отчетности с убытком. «Акционерам интересны, конечно же, и возврат на капитал, и операционная эффективность, соотношение затрат к выручке. Это цели, которые были при прежнем акционере и которые остались сейчас. Но появился фактор размера чистой прибыли, который может позволить произвести дивидендную выплату, — мы ее должны обеспечивать. Когда мы планируем инвестиционные циклы, принимаем решения по ускоренному росту, для нас это основная отправная точка. Мы проверяем, надежно ли мы можем гарантировать выплату этих дивидендов», — заключила она, не раскрыв размер прибыли, который должен теперь направляться на дивиденды. Societe Generale ранее дивиденды реинвестировала в российскую «дочку».

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