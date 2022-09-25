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Потанин продал 7,5% акций Росбанка компании «Русфинанс»

Потанин ранее объявил, что «Интеррос», объединяющий активы бизнесмена, передает 10% акций Росбанка на мотивационную программу для сотрудников банка, а 50% — благотворительному фонду бизнесмена
Фото: Усманов Замир / ТАСС
Фото: Усманов Замир / ТАСС

Президент и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин (занимает второе место в рейтинге российских миллиардеров 2022 года Forbes с состоянием $17,3 млрд) продал инвестиционной компании «Русфинанс» 7,5% акций Росбанка, следует из материалов на сайте раскрытия корпоративной информации.

Как пишет Frank Media, проданные акции будут переданы сотрудникам Росбанка через цифровые финансовые активы в рамках мотивационной программы банка. В компании назвали это решение «народным капитализмом» и добавили, что так они превращают сотрудников в своих бенефициаров.

14 сентября Потанин сообщил, что «Интеррос», объединяющий активы бизнесмена, передает его благотворительному фонду до 50% акций Росбанка. Еще до 10% акций пойдут на мотивационную программу для всех сотрудников банка. Тогда «Интеррос» сообщал, что миссией холдинга предусмотрен «народный капитализм», то есть превращение работников компаний в их бенефициаров.

Потанин объяснил передачу Росбанка в благотворительный фонд и сотрудникам
Финансы
Фото:Антон Белицкий / Global Look Press

В апреле 2022 года французская финансовая группа Societe Generale решила продать Росбанк — свой российский актив — «Интерросу». Группа объявила о выходе с российского рынка после начала военной операции на Украине. Росбанк ранее уже принадлежал «Интерросу».

Согласно инструкции ЦБ, продажа, пожертвование или передача в управление более чем 10% акций кредитной организации требует согласования с регулятором.

В 2006 году Societe Generale приобрела 20% банка, а в 2008 году стала его контролирующим акционером. Позднее в состав Росбанка вошли «Дельта-Кредит» и «Русфинанс». На момент продажи Societe Generale владела почти 100% акций банка.

В начале года Росбанк стал банковским партнером российской цифровой платформы Atomyze (ООО «Атомайз»), получившей лицензию ЦБ на работу с цифровыми финансовыми активами. Эту платформу развивает «Интеррос».

Росбанк входит в перечень системно значимых банков России.

Эксперты связывали передачу активов Росбанка с санкциями против Потанина. Бизнесмен предпринимает шаги для минимизации риска введения ограничений непосредственно против банка, пока это возможно, говорила РБК специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова. Она отмечала, что за счет изменения структуры акционерного капитала банка прямое и косвенное участие бизнесмена уменьшится до «возможно минимальных значений (около 40%)».

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«По законодательству ЕС и США [в случае введения санкций против основного акционера] все организации, где он владеет более 50% акций или которые он контролирует, также будут считаться подсанкционными. Уменьшение доли участия в капитале банка или контроля над ним будет означать, что Росбанк по законам ЕС и США не станет автоматически подсанкционным лицом, даже если им станет Потанин», — объяснила юрист.

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Владимир Потанин Росбанк доля Акции
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