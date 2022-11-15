Набиуллина призвала быть готовыми к ухудшению ситуации в стране

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 62,16 (+0,61) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 60,4 (+0,18) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Как IT-технологии меняют банки в 2022 году Индустрия 4.0, 16:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:28
Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы» Политика, 16:25
Суперскорая помощь: что делать при инсульте Партнерский проект, 16:21
Сальдо заявил, что в Херсонской области области продолжается эвакуация Политика, 16:19
Спрос на Сербию: как купить жилье и сколько это стоит Недвижимость, 16:18
Западные эксперты оценили зависимость экономики России от Китая Экономика, 16:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Главы МИД Китая и России раскритиковали резолюцию ООН о репарациях Политика, 16:12
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 16:09
Беглов исключил из Совета по культуре Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт Политика, 16:09
Набиуллина призвала быть готовыми к ухудшению ситуации в стране Финансы, 16:02
Помогут ли генетические тесты подобрать рацион и вид спорта Pro, 16:01
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 15:58
Кремль словами «нечего сказать» ответил на вопрос о теме встречи в Анкаре Политика, 15:55
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Набиуллина призвала быть готовыми к ухудшению ситуации в стране

Набиуллина: необходимо трезво оценивать ситуацию в стране и быть готовыми к ее ухудшению
При этом глава ЦБ заявила о необходимости продолжать структурную перестройку экономики и указала, что инфляция в России сегодня не сильно отличается от роста цен в сопоставимых экономиках
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Экономическая ситуация в стране может ухудшиться, но даже в таких условиях необходимо проводить структурную перестройку российской экономики. Об этом на выступлении в Госдуме заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Нам действительно нужно очень трезво с открытыми глазами смотреть на ситуацию — это главное. И быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Набиуллина отметила, что задачей финансового сектора и денежно-кредитной политики является как раз решение вопроса, каким образом финансировать структурную перестройку экономики.

В то же время, по ее словам, инфляция в России не сильно отличается от роста цен в сопоставимых экономиках, хотя страна испытала более мощные экономические шоки. Глава регулятора добавила, что банки России стабильны, растет кредитование как ответ на возросшие потребности экономики.

О необходимости «перестройки» в экономике России власти начали говорить весной этого года, после санкций, введенных странами Запада. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономике понадобится по меньшей мере полгода на восстановление и перестройку после санкций. «Время нужно экономике, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе — не иметь хотя бы полгода, чтобы при таком ударе перестроиться», — сказал он.

Контуры структурной трансформации экономики аналитики Центробанка описали в апрельском выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды». По их мнению, перестройка будет сопровождаться технологическим регрессом в ряде отраслей; секторы, использующие наиболее современные иностранные технологии или достигшие высокого уровня цифровизации, рискуют пострадать сильнее других. Кроме того, полагают аналитики ЦБ, в России вновь вырастет роль «челночного малого бизнеса».

Читайте на РБК Pro
Мат и анархия: что пугает прозападных управленцев в российских компаниях
Не начинать утро с кофе и делать зарядку для мозга: правила рабочего дня
Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими
Конец эпохи: перестанут ли расти акции социальных сетей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее оценивал сроки первого этапа экономической «перестройки» в два года — это то время, которое потребуется на адаптацию к новым условиям и «первые шаги». Более глубокая перестройка экономики займет значительное время, считает глава Счетной палаты: инвестиционные циклы по некоторым продуктам составляют пять–десять лет. Он также считает, что глубина экономического спада в первые годы «перестройки» экономики будет зависеть от развития ситуации в глобальной экономике.

В середине августа Минэкономразвития разработало проект прогноза социально-экономического развития России на 2022–2025 годы. В министерстве ожидают, что в текущем и в следующем году экономика России будет сокращаться на 4,2 и 2,7% соответственно. Ведомство изменило свой прогноз от мая, тогда оно ожидало спада на 7,8 и 0,7% соответственно.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Эльвира Набиуллина ЦБ кризис Россия
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Набиуллина заявила, что будущее сегодня «как никогда туманно»
Финансы
Набиуллина заявила о нежелании «искать дно» в экономике
Экономика
Набиуллина сообщила о замедлении оттока наличных из банков в пять раз
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter