Набиуллина призвала быть готовыми к ухудшению ситуации в стране

Набиуллина: необходимо трезво оценивать ситуацию в стране и быть готовыми к ее ухудшению

При этом глава ЦБ заявила о необходимости продолжать структурную перестройку экономики и указала, что инфляция в России сегодня не сильно отличается от роста цен в сопоставимых экономиках

Эльвира Набиуллина (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Экономическая ситуация в стране может ухудшиться, но даже в таких условиях необходимо проводить структурную перестройку российской экономики. Об этом на выступлении в Госдуме заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Нам действительно нужно очень трезво с открытыми глазами смотреть на ситуацию — это главное. И быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Набиуллина отметила, что задачей финансового сектора и денежно-кредитной политики является как раз решение вопроса, каким образом финансировать структурную перестройку экономики.

В то же время, по ее словам, инфляция в России не сильно отличается от роста цен в сопоставимых экономиках, хотя страна испытала более мощные экономические шоки. Глава регулятора добавила, что банки России стабильны, растет кредитование как ответ на возросшие потребности экономики.

О необходимости «перестройки» в экономике России власти начали говорить весной этого года, после санкций, введенных странами Запада. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономике понадобится по меньшей мере полгода на восстановление и перестройку после санкций. «Время нужно экономике, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе — не иметь хотя бы полгода, чтобы при таком ударе перестроиться», — сказал он.

Контуры структурной трансформации экономики аналитики Центробанка описали в апрельском выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды». По их мнению, перестройка будет сопровождаться технологическим регрессом в ряде отраслей; секторы, использующие наиболее современные иностранные технологии или достигшие высокого уровня цифровизации, рискуют пострадать сильнее других. Кроме того, полагают аналитики ЦБ, в России вновь вырастет роль «челночного малого бизнеса».

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее оценивал сроки первого этапа экономической «перестройки» в два года — это то время, которое потребуется на адаптацию к новым условиям и «первые шаги». Более глубокая перестройка экономики займет значительное время, считает глава Счетной палаты: инвестиционные циклы по некоторым продуктам составляют пять–десять лет. Он также считает, что глубина экономического спада в первые годы «перестройки» экономики будет зависеть от развития ситуации в глобальной экономике.

В середине августа Минэкономразвития разработало проект прогноза социально-экономического развития России на 2022–2025 годы. В министерстве ожидают, что в текущем и в следующем году экономика России будет сокращаться на 4,2 и 2,7% соответственно. Ведомство изменило свой прогноз от мая, тогда оно ожидало спада на 7,8 и 0,7% соответственно.