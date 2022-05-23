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Кудрин назвал сроки начала роста ВВП России после спада

Алексей Кудрин: экономика России будет перестраиваться около двух лет, затем начнется рост
По мнению главы Счетной палаты и бывшего министра финансов Алексея Кудрина, российскую экономику ждет «перестройка» в течение полутора-двух лет, затем она начнет расти
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Перестройка российской экономики из-за новых вызовов продлится около полутора-двух лет, в этот период ожидается ее спад, который сменится ростом ВВП. С таким прогнозом выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Первые шаги, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что мы могли бы сами выпускать, это произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным», — сказал Кудрин журналистам (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

По его словам, в Счетной палате ожидают, что этот год будет сложным с точки зрения падения ВВП, также, вероятно, сложным будет и 2023-й. «Масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления некоторых санкций в силу. Поэтому эти полтора-два года — это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов. Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить целый ряд продукции», — сказал Кудрин.

Более глубокая перестройка экономики займет значительное время, сказал глава Счетной палаты: инвестиционные циклы по некоторым продуктам составляют пять—десять лет. Он также считает, что глубина экономического спада в первые годы «перестройки» экономики будет зависеть от развития ситуации в глобальной экономике.

Кудрин также сообщил, что в некоторых отраслях российской экономики спад, по разным оценкам, уже составляет около 50%.

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Минэкономразвития сообщило 27 апреля о замедлении роста ВВП России в марте до 1,6% из-за снижения темпов роста промышленного производства. В феврале, по данным министерства, рост ВВП оценивался в 4,3%, а в январе — в 5,8%.

При этом динамика роста промпроизводства в феврале составляла 6,3%, в марте — уже 3%. Замедлился в марте и рост потребительского спроса. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг, по оценке ведомства, вырос на 2,9% (на 7,2% — в феврале).

«[Это произошло] за счет снижения производства в машиностроении и нефтепереработке. В пищевой промышленности, химическом комплексе, металлургии темпы роста выпуска снизились, но сохранились в положительной области», — отмечали тогда в Минэкономразвития.

В апреле министерство рассматривало перспективу спада ВВП на 10% к концу года, говорил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Затем Минэкономразвития скорректировало прогнозный показатель до 8,8% в этом году — его обсуждали на правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики 26 апреля.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко (справа)

Согласно майскому прогнозу, в 2022 и 2023 годах ВВП России будет падать — на 7,8 и 0,7% соответственно — и только потом вернется к росту: в 2024 году — на 3,2%, а в 2025-м — на 2,6%. Ранее ведомство ждало роста экономики уже в следующем году, на 1,3%.

При этом еще в минувшем январе в ООН прогнозировали рост российской экономики. Как говорилось в докладе организации «Экономическая ситуация в мире и перспективы-2022», в этом году рост ожидался на уровне 2,7% при замедлении в 2023-м до 2,3%. Эксперты ООН отмечали тогда рост инвестиционной активности в России.

С конца февраля многие страны мира, включая ЕС и США, ввели и ужесточили против России санкции, сотни компаний заявили о прекращении поставок на ее рынки или вообще об уходе из страны. Российские власти заявили о недопустимости санкций и приняли пакет мер по поддержке разных сфер экономики.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Алексей Кудрин экономика России прогноз рост ВВП
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