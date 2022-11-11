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Набиуллина заявила, что будущее сегодня «как никогда туманно»

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: будущее в настоящее время «как никогда туманно»
Набиуллина, говоря на форуме Finopolis о бывшем зампреде ЦБ Сергее Швецове, отметила, что в регуляторе «скучают» по нему, особенно сейчас, когда «будущее как никогда туманно»
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе форума Finopolis, что будущее в настоящее время «как никогда туманно», передает корреспондент РБК.

«Сергей Анатольевич Швецов — председатель наблюдательного совета Московской биржи. С Сергеем Анатольевичем мы вместе работали почти десять лет», — сказала она, представляя на форуме спикеров пленарной сессии.

По ее словам, она не знает человека, который генерировал бы столько новых идей. «Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич», — отметила Набиуллина.

Сергей Швецов покинул пост первого заместителя председателя Банка России в марте этого года. Эту должность он занимал с марта 2014 года, а в структурах ЦБ работал с 1993 года.

В начале ноября Набиуллина отмечала, что ситуация в мире обостряется, и поэтому Россия на любое ухудшение должна ускорять собственную структурную трансформацию. Глава ЦБ указывала, что за последние месяцы баланс рисков в мировой экономике сместился в сторону «если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий».

По сценарию ЦБ, в мире продолжится рост инфляции, и с этим не удастся справиться путем повышения ставок. Из-за этого упадет стоимость активов. В свете геополитической напряженности сохранится риск усиления санкций против России. Все это, заключила Набиуллина, может привести к кризису, аналогичному 2008–2009 годам.

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В июле Набиуллина говорила, что спад в российской экономике «будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким», чем предполагалось ранее. В том числе ожидается меньший, чем предполагалось, спад ВВП. Накануне, в ответ на вопрос, прошла ли российская экономика дно или ожидается дальнейший спад, глава ЦБ сказала, что «не любит искать дно».

В сентябре Минэкономразвития сообщило, что ВВП России по итогам 2022 года сократится на 2,9%, а в 2023 году — на 0,8%. Инфляция к концу года, как подсчитали в Банке России, составит 12–13%.

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Юлия Кошкина
Эльвира Набиуллина ЦБ будущее Сергей Швецов

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
Вклад «Стабильный»
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