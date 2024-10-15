В России подорожали товары для ремонта и строительства

Средний чек и количество товаров в нем увеличились, эксперты связывают это с инфляцией и ремонтом в новостройках, разгоняющим спрос. Опросы показывают, что все больше россиян откладывают ремонт в связи с ценами и сужением выбора

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Товары для ремонта и строительных работ в среднем по России выросли год к году к сентябрю на 22,5%, до 35,3 тыс. руб., сообщил «Коммерсанту» разработчик решений для автоматизации приема платежей Life Pay.

Кроме инфляции сумму среднего чека увеличивает сезонный спрос и подорожание стройматериалов, отметил гендиректор Life Pay Ашот Григорян.

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» зафиксировал увеличение среднего чека за сентябрь год к году на 11%, до 9 тыс. руб. Росстат оценивает годовое увеличение потребительских цен на ремонт жилья и стройматериалы в 8–11%. На ремонт двухкомнатной квартиры (55 кв. м) в среднем сейчас тратят 2,2 млн руб., трехкомнатной (73 кв. м) — примерно 3 млн руб., что на 7–10% выше результатов 2023-го, подсчитали в сервисе ReRooms.

Такая динамика обуславливается действиями поставщиков, завышающих цены, объяснили газете в «Лемана Про». Стоимость материалов растет вслед за спросом, который обеспечивается людьми, купившими квартиры в новостройках три-четыре года назад и сейчас начавшими ремонтировать свою недвижимость, рассказала глава отдела строительных материалов и техники сети OBI Ольга Попова.

Вместе с тем снижается количество транзакций — этот нюанс Попова объяснила закупкой клиентами сразу большого числа материалов. В Life Pay полагают, что покупатели стараются приобрести все необходимые товары сразу, чтобы не покупать их позднее по более высокой цене. Больше товаров в одном чеке заметили и онлайн-ретейлеры. О таком тренде сообщил гендиректор Mr. Doors Сергей Шихов.

Строительные материалы и товары для ремонта — среди самых часто покупаемых на «Яндекс Маркете», сообщили изданию в пресс-службе маркетплейса. С января по октябрь количество покупок в этой категории увеличилась на 30% год к году.

Значительный рост цен на стройматериалы фиксируют последние несколько лет. С 2020 года они выросли в среднем на 70%, рассказывала директор по закупкам ГК «А101» Елена Леликова. За последние четыре года, с ее слов, заметнее всего подорожали газоблоки — на 100%, теплоизоляция — на 150%, арматура и гидроизоляция — на 50%, бетон — на 44%.

«Только летом этого года прирост в стоимости основных позиций строительных материалов составил до 15%. Традиционно пик спроса на них приходится на июль—август, в текущем году его усиливают необходимость восстанавливать пострадавшие от паводков регионы и рекордный спрос на землю под индивидуальное строительство жилья. Все это сокращает объем предложения, что и провоцирует рост цен», — пояснила Леликова.

Большинство россиян отложили ремонт на неопределенный срок из-за высоких цен на стройматериалы и сложностей при поиске нужных материалов из-за сужения ассортимента, следует из результатов сентябрьского опроса. «Подорожание инженерного оборудования и строительных материалов привело к тому, что клиенты стали относиться к своей недвижимости бережнее. Следствием этого стал рост спроса на страхование жилья. Риск повреждения отделки и инженерного оборудования входит в топ самых востребованных», — отметили в компании «Ренессанс Страхование».

Другой опрос показал, что чаще всего (32%) россияне готовы потратить на ремонт не более 500 тыс. руб., почти столько же опрошенных (30%) рассказали о готовности выделить на эту цель от 1,5 млн до 3 млн руб. Расходы в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн руб. готовы понести 20% опрошенных, а 6% не против заплатить от 3 млн до 5 млн руб.