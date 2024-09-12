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Общество ,  
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Больше половины россиян отложили ремонт

Больше половины россиян отложили ремонт из-за цен на стройматериалы
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Свыше половины россиян вынуждены отложить ремонт на неопределенный срок из-за высоких цен на стройматериалы в условиях инфляции. К таким выводам пришли специалисты группы «Ренессанс Страхование» по результатам опроса, результаты которого есть у РБК.

В опросе приняли участие 1278 жителей из 16 городов-миллионников в возрасте от 18 до 60 лет. Исследование проводилось в августе 2024 года методом онлайн-анкетирования.

70% опрошенных последний раз делали ремонт пять лет назад и ранее, при том, что все они указали, что их жилье в нем нуждается, подчеркивают исследователи. Согласно опросу, половина респондентов проводят ремонтные работы реже раза в пять лет. Лишь 6% россиян проводят их ежегодно.

В качестве причины все 69% респондентов указали слишком дорогие стройматериалы. 42%, в частности, считают рост цен значительным. У многих опрошенных также возникли проблемы с поиском нужных материалов из-за сужения ассортимента: почти треть (30%) сталкиваются с этим периодически, а каждый пятый (20%) — часто.

За последние два года средняя стоимость черновых материалов увеличилась на 20%, чистовых — на 25%, сообщают эксперты со ссылкой на сервис Rerooms.ru.

«В январе-июне 2024 года количество полисов по страхованию недвижимости увеличилось на 23% год к году. Причем такой рост произошел несмотря на просевшую в первом полугодии ипотеку. Подорожание инженерного оборудования и строительных материалов привело к тому, что клиенты стали относиться к своей недвижимости бережнее. Следствием этого стал рост спроса на страхование жилья. Риск повреждения отделки и инженерного оборудования входит в топ самых востребованных», — сказал управляющий директор Департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Четверть россиян занялись ремонтом сами из-за цен и уверенности в себе
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В сентябре 2024 года исследование «Ренессанс Страхование» выявило, что почти четверть россиян предпочитают самостоятельно проводить ремонт своей квартиры.

Среди главных причин решения делать ремонт самому участники опроса назвали стоимость работ и уверенность в том, что им по силам справиться без участия профессионалов.

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ремонт стройматериалы социологическое исследование Ренессанс страхование
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