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Росстат сообщил, что годовая инфляция опустилась ниже 9%

Росстат: годовая инфляция опустилась ниже 9%
Годовая инфляция снизилась почти на 0,5 п. п., но по сравнению с августом этого года в сентябре цены выросли примерно на столько же. ЦБ отмечал высокое инфляционное давление и на этом фоне повысил ключевую ставку
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В сентябре этого года произошло снижение инфляции год к году (до 8,63%) по сравнению с августом (было 9,05% по сравнению с августом 2023-го), следует из данных Росстата (есть у РБК).

По сравнению с августом этого года цены выросли на 0,48% (в августе рост был 0,2% к июлю).

Больше всего в этом сентябре по сравнению с августом из продовольственных товаров подорожали апельсины (плюс 14,8%), икра лососевых рыб (плюс 12,6%), огурцы (плюс 6,3%), масло сливочное (плюс 5,1%), сметана (плюс 4,2%) относительно предыдущего месяца. Значительно подешевели белокочанная капуста (минус 23,8%), морковь (минус 17,0%), картофель (минус 15,8%), свекла столовая (минус 14,2%), виноград (минус 10,5%) и т. д.

Среди непродовольственных товаров зафиксирован рост цен на лекарства («Бисакодил» — плюс 9,4%, «Смекта» — плюс 4,7%), бензин АИ-98 и марки выше (плюс 3,9%), дрова (плюс 3,8), ювелирные изделия (плюс 3,7%). Упали цены на «Синупрет» и «Арбидол» (минус 4,8 и минус 4,5% соответственно) и др.

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В сентябре Центробанк повысил ключевую ставку с 18 до 19% из-за высокого инфляционного давления. «Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. <...>. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — указывали в ЦБ. Регулятор допускал дальнейшее повышение ставки.

Зампред Банка России Алексей Заботкин в прошлом месяце отмечал, что российская экономика все еще находится в состоянии «перегрева», и важнейшая задача ЦБ в этой связи — вернуть инфляцию к цели в следующем году.

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