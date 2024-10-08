Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на обустройство квартиры

Каждый третий россиянин (32%) готов потратить на обустройство своего жилья не более 500 тыс. руб. К такому выводу пришли аналитики «Росгосстраха» по итогам опроса, результаты которого есть у РБК.

Чуть меньше россиян (30%) могут потратить на ремонт и создание уюта в доме сумму от 1,5 млн до 3 млн руб. Больше этой суммы, но до 5 млн руб. потратили бы 6% опрошенных. Для каждого двадцатого участника исследования приемлемая сумма для подобных работ — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Опрос провели в сентябре 2024 года среди почти 1,3 тыс. граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.

Большинству россиян — 43% — нравится заниматься ремонтом, выбирать мебель, технику и аксессуары для дома. Наибольший интерес к таким домашним делам проявляют молодые люди от 21 года до 29 лет. Среди россиян 45–60 лет лишь каждый пятый с энтузиазмом относятся к обустройству жилья.

40% россиян утверждают, что продуманный интерьер является обязательным условием для комфортного проживания в квартире. Без интереса к вопросам уюта относятся 16% опрошенных. Половина участников исследования хотели бы воспользовались услугами дизайнера для планировки квартиры.

В середине сентября компания «Ренессанс Страхование» выяснила, что более половины россиян вынуждены отложить ремонт на неопределенный срок из-за высоких цен на стройматериалы в условиях инфляции.

70% опрошенных последний раз делали ремонт пять лет назад и ранее, притом что все они указали, что их жилье в нем нуждается. Согласно опросу, половина респондентов проводят ремонтные работы реже раза в пять лет. Лишь 6% россиян проводят их ежегодно.