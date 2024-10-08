 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на обустройство квартиры

«Росгосстрах»: 32% россиян могут потратить на ремонт жилья до 500 тыс. руб.

Каждый третий россиянин (32%) готов потратить на обустройство своего жилья не более 500 тыс. руб. К такому выводу пришли аналитики «Росгосстраха» по итогам опроса, результаты которого есть у РБК.

Чуть меньше россиян (30%) могут потратить на ремонт и создание уюта в доме сумму от 1,5 млн до 3 млн руб. Больше этой суммы, но до 5 млн руб. потратили бы 6% опрошенных. Для каждого двадцатого участника исследования приемлемая сумма для подобных работ — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Опрос провели в сентябре 2024 года среди почти 1,3 тыс. граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.

Большинству россиян — 43% — нравится заниматься ремонтом, выбирать мебель, технику и аксессуары для дома. Наибольший интерес к таким домашним делам проявляют молодые люди от 21 года до 29 лет. Среди россиян 45–60 лет лишь каждый пятый с энтузиазмом относятся к обустройству жилья.

40% россиян утверждают, что продуманный интерьер является обязательным условием для комфортного проживания в квартире. Без интереса к вопросам уюта относятся 16% опрошенных. Половина участников исследования хотели бы воспользовались услугами дизайнера для планировки квартиры.

Больше половины россиян отложили ремонт
Общество
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

В середине сентября компания «Ренессанс Страхование» выяснила, что более половины россиян вынуждены отложить ремонт на неопределенный срок из-за высоких цен на стройматериалы в условиях инфляции.

70% опрошенных последний раз делали ремонт пять лет назад и ранее, притом что все они указали, что их жилье в нем нуждается. Согласно опросу, половина респондентов проводят ремонтные работы реже раза в пять лет. Лишь 6% россиян проводят их ежегодно.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
квартира Росгосстрах ремонт опросы
Материалы по теме
В «Лемана ПРО» заявили, что россияне стали реже делать ремонт сами
Бизнес
Больше половины россиян отложили ремонт
Общество
Четверть россиян занялись ремонтом сами из-за цен и уверенности в себе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 07 окт, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 07 окт, 17:16
Маск объяснил привлекший внимание Секретной службы пост о Камале ХаррисПолитика, 06:21
Индия даст Мальдивам $760 млн после разрешения скандала из-за «клоуна»Политика, 06:11
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на обустройство квартирыФинансы, 06:00
Белый дом не подтвердил данные WSJ о возвращении Бута в торговлю оружиемПолитика, 05:34
Харрис отказалась от встречи с Путиным по УкраинеПолитика, 05:17
В Якутии при обрушении породы на шахте погиб человекОбщество, 04:59
Экс-главе департамента Минобороны запросили 17 лет за продажу леса в КНРОбщество, 04:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Известия» узнали о росте средней пенсии по старости до 24,1 тыс. руб.Финансы, 04:36
«Хезболла» запустила ракеты по базе военной разведки ИзраиляПолитика, 04:22
Разведка заявила о разных предпочтениях России и Ирана на выборах в СШАПолитика, 04:11
Гросси заявил о недопустимости атак на работников ЗАЭСПолитика, 04:00
В Одессе прозвучали взрывыПолитика, 03:42
Глава Cox нашел две причины подорожания воды и решил на этом заработатьБизнес, 03:09
Аль Пачино рассказал, как во время COVID ощущал себя «необычно нехорошо»Общество, 02:46